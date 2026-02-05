Спортът по телевизията - 7 февруари

Евроспорт 2
07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", 1/2-финал, Джоу Юелун - Джан Анда
12:50 Колоездене (жени): Обиколка на ОАЕ, III етап
14:45 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Миделкерке
16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Миделкерке
18:00 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), I манш
19:30 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), II манш
21:45 Голф: PGA тур, "Финикс Оупън", III ден
Евроспорт 1
11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Великобритания - Канада
11:25 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), слоупстайл, квалификация
15:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), слоупстайл, квалификация
17:05 Милано Кортина 2026: кънки бягане (жени), 3000 м
19:00 Милано Кортина 2026: ски скокове (жени), малка шанца
22:05 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Швейцария - Канада
Макс спорт 2
11:00 Голф: Аматьорски шампионат на Африка, IV ден
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, 1/2-финал, Адриан Манарино - Мартин Дам
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - ЦСКА
Макс спорт 1
11:30 Голф: "Катар Мастърс", III ден
16:30 Волейбол (мъже): Купа на Италия, 1/2-финал, "Итас" (Тренто) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)
19:00 Волейбол (мъже): Купа на Италия, 1/2-финал, "Рана" (Верона) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)
БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1
12:30 Милано Кортина 2026: ски (мъже), спускане
Диема спорт
12:30 Футбол: Първа лига, "Черно море" - "Спартак 1918" (Варна)
15:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Лудогорец"
17:30 Футбол: Първа лига, "Левски" - "Ботев" (Враца)
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Андора"
22:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Хюстън Рокетс"
Нова / Нова спорт
14:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №1, Александър Василев - Рафаел Колиньон
16:30 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №2, Илиян Радулов - Александер Блокс
БНТ 3 / Евроспорт 1
14:00 Милано Кортина 2026: ски бягане (жени), 10+10 км скиатлон
20:45 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (мъже), кратка програма, отборно
23:05 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (танцови двойки), волна програма, отборно
Диема спорт 3
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Дарби Каунти" - "Ипсуич"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Волфсбург" - "Борусия" (Дортмунд)
19:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Байер" (Леверкузен)
22:05 Футбол: Лига 1, "Нант" - "Олимпик" (Лион)
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Тотнъм"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Съндърланд"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Брентфорд"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Овиедо"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Майорка"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Жирона"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал Сосиедад" - "Елче"
Макс спорт 3
16:10 Ръгби: "Шестте нации", Италия - Шотландия
19:00 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Наполи"
21:45 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Торино"
Нова спорт
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Челси"
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Дармщат" - "Кайзерслаутерн"