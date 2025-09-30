Милано гласува за разрушаване на стадион "Сан Сиро"

Уикипедия Стадионът носи и ще продължи да носи името на двукратния световен шампион (1934, 1938) и бивш футболист и на "Интер", и на "Милан" Джузепе Меаца (1910-1979 г.)

Легендарният стадион "Сан Сиро" в Милано ще бъде разрушен. Това стана окончателно ясно повече от 6 години, след като двата футболни гранда от града - "Интер" и "Милан", се съгласиха на това.

„Джузепе Меаца“, каквото е официалното му име, е най-големият стадион в Италия, със 75 000 места. Открит през 1926 г. и реновиран няколко пъти оттогава, той не отговаря на нуждите на зрителите и най-вече на клубовете, които се стремят да увеличат приходите си.

На заседание, продължило близо 12 часа, Градският съвет на Милано разчисти пътя с одобряване на продажбата на двата клуба и съответно на разрушаването на стадиона. Новият ще е на същото място. В предългия дебат бяха обсъдени и одобрени общо 239 изменения. В крайна сметка продажбата бе одобрена в 3:46 ч. сутринта с 24 гласа „за“, 20 „против“ и двама „въздържали се“.

Според решението "Милан" и "Интер" ще платят 197 млн. евро за 28-хектарния терен, който включва и прилежащите паркинги. Очаква се новият стадион, който двата клуба ще споделят, както и досега, да има капацитет от 71 500 места и да бъде завършен през 2031 г. при планирана цена от 1.2 млрд. евро.

Все още има вариант опозицията в Градския съвет , която смята продажната цена за твърде ниска, да предприеме съдебно обжалване, което може да забави проекта. Иначе процедурата по закупуване трябва да завърши до 10 ноември.

Миналата година Милано отхвърли плановете за разрушаване на стадиона поради „културен интерес“. Затова, за да отбележи своята 100-годишнина, "Сан Сиро" ще бъде домакин на церемонията по откриване на зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 на 6 февруари.

Милано твърдо е планиран за един от градовете домакини на Евро 2032 по футбол, на което организатори са съвместно Турция и Италия. Строителството на новото съоръжение най-вероятно ще започне през 2027 г. Още миналата седмица "Интер" и "Милан" обявиха, че са наели архитектурните студиа Foster+Partners и MANICA за проектирането на бъдещия ултрамодерен стадион.