Футболна легенда е разследван за "пирамида" за $600 000

ЕПА/БГНЕС архив Разследването срещу Андрес Иниеста е в ход и може да доведе до съдебен процес, който да застраши не само безупречната му репутация от времето на футболния терен, но и съвременната му позиция на предприемач.

Легендата на испанския и световния футбол Андрес Иниеста е в центъра на разследване за мащабна измама в Перу. Прокуратурата в южноамериканската страна е започнала производство срещу бившия халф на "Барселона" за предполагаемото му участие в схема тип "пирамида", ощетила местни предприемачи със суми, надхвърлящи $600 000.

Според жалбата, подадена от компанията "Гучо Ентъртейнмънт" и други инвеститори, името и образът на Иниеста са били използвани като гаранция за привличане на техните средства. Парите са били предназначени за организиране на спортни и музикални събития в Перу, промотирани от компанията на световния и европейски шампион Never Say Never (NSN) и нейния презокеански филиал NSN Sudamérica.

Повечето от тези събития обаче така и не се осъществяват, а вложените средства не са възстановени.

Схемата зад NSN Sudamérica

През април 2023 г. Андрес Иниеста разрешава основаването на NSN Sudamérica съвместно с Паул Валдерама Рубио и Карлос Гомес Пинтор. Новият филиал е представен като разширение на базираната в Барселона компания NSN с цел реализиране на развлекателни проекти в различни страни от региона.

Стратегията за разширяване стартира мощно, като самият Иниеста участва в популяризирането на проекта по време на своя лична визита в Лима. "Много сме развълнувани да присъстваме в страна като Перу и на континент като Южна Америка, за да продължим да растем и да разпространяваме нашите ценности по целия свят", заявява тогава той.

Според разследването обаче, всичко това е било част от операция за измамно привличане на инвестиции. Прокуратурата твърди, че репутацията и връзките на Иниеста са съзнателно използвани, за да убедят местни бизнесмени да финансират редица обявени, но нереализирани събития.

Неизпълнени обещания и финансови загуби

Сред събитията, промотирани от NSN Sudamérica, са били няколко мащабни проекта, които е трябвало да привлекат хиляди фенове. Списъкът с обещания включва:

"Упа Упа Фест"

Приятелски мач между "Сиенсиано" (Перу) и "Насионал де Кито" (Еквадор)

"Кей Поп Мюзик Фест"

Мач между легендите от националните отбори на Перу и Испания

От всички тях се провежда единствено "Упа Упа Фест", но събитието завършва с катастрофални финансови резултати. Загубите водят до отмяна на останалите събития и до колапса на целия проект. През юни 2024 г. NSN Sudamérica е обявена в несъстоятелност и влиза в процес на ликвидация, съобщават фискалните власти на Перу.

Обвиненията на прокуратурата и потърпевшите

В официалния документ на перуанската прокуратура, цитиран от местни медии, се посочва, че престижът на футболната легенда е бил ключов за схемата: "Престижът на Андрес Иниеста е бил използван за привличане на капитал чрез измама, че ще се проведат събития, одобрени в координация между "NSN Барселона" и "NSN Южна Америка", които обаче никога не са се осъществили."

Жалбоподателите твърдят, че никога не им е било обяснено как са използвани парите, нито са им възстановени инвестираните средства. Бизнесменът Иван Петроци заявява, че е допринесъл с $35 000 за организирането на приятелски мач между перуанския "Спортинг Кристал" (Лима) и еквадорския "Барселона" (Гуякил) в Маями. Други инвеститори като Хуан Мануел Варгас Алва и Хорхе Алберто Янес Хилес са вложили съответно $15 000 и $14 850 за същото събитие, без да получат резултати или възвръщаемост.

Разследването сочи системна липса на прозрачност от страна на отговорните лица и насочва вниманието директно към компанията на Иниеста като част от схемата. Самият Андрес Иниеста, който обяви оттеглянето си от футбола през октомври 2024 г., запазва мълчание по случая.