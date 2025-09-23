Тежък срив остави без сайт "24 часа"

Вестник "24 часа" и останалите сайтове на Медийна група "България" останаха без сайт за повече от денонощие след тежък тефнически срив. В позиция до читателите си от изданието уводомиха читателите че техническите проблеми продължават.

"Уважаеми читатели, вече повече от денонощие вие нямате достъп до най-големия новинарски портал на български език 24chasa.bg както и до останалите сайтове на Медийна група „България“.

Причината е технически срив при доставчика на облачната услуга. И въпреки че вината не е в екипа на „24 часа“, както и отстраняването на повредата, ние сме длъжни да ви обясним какво се случва.

В 2 часа през нощта на 22 септември облачната услуга на „Виваком“ Vivacom, която ползва и „24 часа“, бе изключена. В продължение на часове от телекома не успяха да предоставят дори обяснение какво точно се случва. А от късния следобед на 22 септември вината за аварията се прехвърля върху изгорели устройства, които би трябвало във всеки един момент да бъдат подменени.

За наше огромно съжаление и до момента техническите проблеми не са отстранени и сайтът на „24 часа“ остава недостъпен. За да изпълним мисията си да ви информираме, следете за важните информации от деня тук. Хартиеното издание на „24 часа“ също може да бъде открито на всеки един вестникарски щанд в страната", написаха от групата в канала си в социалната мрежа "Фейсбук".