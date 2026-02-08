Напуска главният директор на "Вашингтон пост"

ЕПА/БГНЕС Редакцията на един от най-влиятелните вестници в САЩ се тресе от кадрови драми.

Главният изпълнителен директор на вестник "Вашингтон пост" Уил Луис обяви, че подава оставка, предадоха световните агенции. Решението е взето, след като по-рано тази седмица бяха обявени мащабни съкращения във всекидневника.

„По време на моя мандат бяха взети трудни решения, за да се гарантира устойчивото бъдеще на "Вашингтон пост", така че и занапред, в продължение на много години, той да може да публикува висококачествени, безпристрастни новини за милиони читатели всеки ден“, написа Луис в съобщение до служителите, което беше споделено онлайн от ръководителя на бюрото на вестника в Белия дом Мат Вайзър.

Джеф Д’Онофрио, финансов директор на вестника, който е собственост на Джеф Безос, ще поеме поста на главен изпълнителен директор, съобщи вестникът.

Луис, който преди това е работил в "Уолстрийт джърнъл", беше назначен на поста във "Вашингтон пост" през 2023 г. Той пое ролята от Фред Райън, който заемаше длъжността главен изпълнителен директор близо десетилетие.

Мандатът на Луис беше белязан от проблеми още от самото начало, когато имаше съкращения и неуспешен план за реорганизация на изданието, който доведе до напускането на главната редакторка Сали Бъзби.

Вестникът също така загуби десетки хиляди абонати, след като по нареждане на Безос в края на президентската кампания беше оттеглена подкрепата за кандидата на демократите за президент Камала Харис, като това беше вследствие на последвалите промени за насочване на редакционната политика в по-консервативна посока, отбелязва Асошиейтед прес.