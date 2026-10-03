БНТ спря новините на украински

Българската национална телевизия преустанови новинарския си формат на украински език, създаден през 2023 г. за украинските граждани, намерили убежище и нов живот в България, съобщи "Бесарабски фронт".

Емисиите не са излъчвани в ефир, а само онлайн. Официалната причина за спирането им е нисък интерес. Това съобщи генералният директор Милена Милотинова при представянето на отчета на медията пред СЕМ в края на септември.

Водещата и редакторка на емисиите Мария Плачкова заяви в социалните мрежи, че работи в БНТ от четири години и половина, а през последните три е редактор и водеща на новините на украински език. Тя обръща внимание на начина на разпространение: новините са публикувани основно на сайта на БНТ, без да бъдат качвани в YouTube. По думите ѝ командировките и възможностите за заснемане на материали на място също са били преустановени.

Професионалната биография на журналистката в Украйна започва като автор на програма на български език, предназначена за българската общност там. След пристигането си у нас Плачкова започва да разказва на украински език за страната, за живеещите тук украинци и за връзките между двата народа. "Ние, българите, които сме родени в Украйна, имаме особената чест и отговорност да бъдем мост между две държави, две култури и два народа", заявява Плачкова.

Форматът стартира на 19 юни 2023 г. и се публикуваше в сайта на БНТ през делничните дни. Новините на украински език бяха част от усилията за предоставяне на достъпна информация на украинците, пристигнали в България след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Още в началото новините предизвикаха възражения. Бившият служебен министър на туризма Илин Димитров постави въпроса защо БНТ предлага съдържание на украински, а не и на езиците на други чужденци, които посещават България, понеже бегълците от войната били "просто посетители, туристи". Депутатът от БСП Борислав Гуцанов нарече решението "национално предателство" от парламентарната трибуна. Тогавашният генерален директор Кошлуков защити инициативата и каза, че скоро щели да се появят новини и на други езици.