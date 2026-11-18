Златният коледен бръмбар (Anoplognathus aureus), който се среща в северните части на щата Куинсланд, спечели близо 40% от гласовете в ежегодния конкурс „Австралийско насекомо на годината“.

Във вота участваха 44 472 австралийци, след като списъкът беше сведен до шест насекоми финалисти. 17 454 от тях избраха зашеметяващия златист бръмбар за победител в надпреварата, която се провежда за трета поредна година.

Anoplognathus aureus успя да изпревари двама по-традиционни фаворити: Ogyris subterrestis, известна като „бронзово-лазурна пеперуда от Мали“; и Papilio aegeus - "голяма цитрусова пеперуда" (вид лястовича опашка).

Тазгодишният конкурс е привлякъл 86% повече хора в сравнение с предходното издание, а победителят събра внушителните 39,3% от гласовете. Възможно е роля да играе и носталгията; в Австралия се срещат 35 местни вида коледни бръмбари, много от които са съсредоточени в щата Нов Южен Уелс.

Победителят обикновено е най-лесно да бъде видян през декември, както подсказва и името му, а около Нова година почти изчезва. Разрастването на градовете, особено на Сидни, е довело до намаляване на популацията на Златният коледен бръмбар, превръщайки го в своеобразна рядка коледна находка. Това насекомо не е опасно, движи се бавно и, подобно на друг австралийски символ – коалата, се храни с листа от евкалиптови дървета.