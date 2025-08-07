Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Продават светлинния меч на Дарт Вейдър на търг

Очаква се той да достигне цена от 1 до 3 млн. долара

Днес, 07:29
Disney+

Светлинни мечове от „Междузвездни войни“, камшикът на Индиана Джоунс и шлемът на Саурон от „Властелинът на пръстените“ бяха изложени в Лондон преди големия търг в Лос Анджелис, предаде Нова тв. Най-ценният експонат - светлинният меч на Дарт Вейдър - се очаква да достигне цена от 1 до 3 млн. долара.

Пред публиката в Лондон бяха представени оригинални филмови реквизити и колекционерски предмети от култови продукции. Сред тях - клапер от филма „Челюсти“ на Стивън Спилбърг и невролизатор за изтриване на паметта от „Мъже в черно“.

Колекцията, оценена на 10 млн. долара, включва над 1000 експоната, които ще бъдат предложени на търг в началото на септември в Лос Анджелис. Най-голям интерес предизвиква светлинният меч на Дарт Вейдър - реквизитът, използван в кулминационните дуели с Люк Скайуокър в „Империята отвръща на удара“ и „Завръщането на джедаите“.

"Това е основния предмет от предстоящия ни септемврийски търг с развлекателни сувенири. Това е светлинният меч на Дарт Вейдър. Мечът, който той използва, за да се бие с Люк Скайуокър в кулминационните дуели в "Империята отвръща на удара" и "Завръщането на джедaите", казва Брандън Аллингър, представител на Propstore.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Междузвездни войни, мечове, обява за търг

Още новини по темата

Нов Star Wars с Райън Гослинг ще излезе през 2027 г.
18 Апр. 2025

VI. ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
19 Март 2025

V. ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
19 Март 2025

IV. ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
19 Март 2025

III. ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
19 Март 2025

II. ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
19 Март 2025

I. ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

19 Март 2025

Гостува ни единственият актьор, участвал във всички Star Wars
29 Яну. 2025

„Хроники от стомана“ разказват средновековната военна история на България
11 Дек. 2024

Бебето Йода става герой и във филм от "Междузвездни войни"
10 Яну. 2024

Роклята на принцеса Лея от "Междузвездни войни" се продава на търг
24 Юни 2023

"Аватар" ще продължи поне до 2031 г.
15 Юни 2023

Ал Пачино отказал ролята на Хан Соло в „Междузвездни войни“
22 Апр. 2023

Започна подготовката на три нови филма от Star Wars
07 Апр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар