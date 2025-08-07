Продават светлинния меч на Дарт Вейдър на търг

Светлинни мечове от „Междузвездни войни“, камшикът на Индиана Джоунс и шлемът на Саурон от „Властелинът на пръстените“ бяха изложени в Лондон преди големия търг в Лос Анджелис, предаде Нова тв. Най-ценният експонат - светлинният меч на Дарт Вейдър - се очаква да достигне цена от 1 до 3 млн. долара.

Пред публиката в Лондон бяха представени оригинални филмови реквизити и колекционерски предмети от култови продукции. Сред тях - клапер от филма „Челюсти“ на Стивън Спилбърг и невролизатор за изтриване на паметта от „Мъже в черно“.

Колекцията, оценена на 10 млн. долара, включва над 1000 експоната, които ще бъдат предложени на търг в началото на септември в Лос Анджелис. Най-голям интерес предизвиква светлинният меч на Дарт Вейдър - реквизитът, използван в кулминационните дуели с Люк Скайуокър в „Империята отвръща на удара“ и „Завръщането на джедаите“.

"Това е основния предмет от предстоящия ни септемврийски търг с развлекателни сувенири. Това е светлинният меч на Дарт Вейдър. Мечът, който той използва, за да се бие с Люк Скайуокър в кулминационните дуели в "Империята отвръща на удара" и "Завръщането на джедaите", казва Брандън Аллингър, представител на Propstore.