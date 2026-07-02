Легендарният бай Стоян - Синята стрела стана на 101

Симеон Томев Бай Стоян - Синята стрела на 101-вия си рожден ден и преди години пред заслона "Синята стрела".

Легендарният планинар Стоян Тодоров - Синята стрела отпразнува вчера 101-вия си рожден ден, съобщи неговият внук Симеон Томев. Десетки любители на планината са срещали поне веднъж по пътеките основателя на един от най-обичаните заслони на Витоша – и той кръстен "Синята стрела".

Името „Синята стрела“ носят два заслона в близост до м. Ярема на Витоша. Те са построени с доброволния труд на Стоян Тодоров, проф. Марий Дражев и техните приятели в периода 1998 г. – 2012 г. Много туристи са се подслонявали там през годините.

Историята как бай Стоян става "Синя стрела" е една от любимите витошки легенди. „През 1970 г. тръгваме от Черни връх до тук – аз, една лекарка, един адвокат и Борето Зеленков – планинар. През март, беше наваляло много сняг и дъжд. Хвана една кора лед отгоре. Аз вървя отпред и им правя стъпки, но на десетина метра вятърът, като ме изду така и ме обърна по гръб и се преобърнах с главата надолу с голяма скорост. Те се върнали за спасители. Докато ме търсили, аз в това време стигнах на станция „Академик”. Прибрах се жив и здрав. Те ме помислили за умрял и ме записали в бюлетина „Безследно изчезнал”. Тогава даваха филм за японския влак „Синята стрела” – най-бързият влак, целият син. И ми казват: „Ти знаеш ли с каква скорост си се движел, ти си по-бърз от „Синята стрела”. Ти си нашата „Синя стрела” и така ми остана този прякор,” разказва самият бай Стоян пред Би Ти Ви преди 7 години.

Заслон "Синята стрела" - кадър от репортажа на Би Ти Ви.

Бай Стоян - Синята стрела (вдясно) с приятеля си и съосновател на заслона проф. Марий Дражев - кадър на Би Ти Ви:

И с тортата за вчерашния 101-ви рожден ден: