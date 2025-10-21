Доброволци се надпреварват да разкрасяват Коджа кая

Районът на Коджа кая в Източна Стара планина, все по-прочут с достъпната си красота, непрекъснато е разкрасяван от доброволци. Тези дни той бе освежен с нови табели, а и със знаме на самия връх.

Маршрутът, известен още като "Трите каи" заради Орта кая и Уч кая в непосредствена близост, е пример за съживяващ район туризъм, иницииран от доброволци. Преди десетина години варненски планинари "откриха" дестинацията - почистиха пътеките, сложиха табели, популяризираха я. Маршрутът започна да привлича любители от цяла Източна България, заинтригувани от неповторимите гледки и лесното изкачване. Маршрутът е кръгов, минава се за максимум два часа, пунктът е руенското село Билка. Изкачването само на Орта кая е малко по-рисково, другите два каи не са проблем дори за деца. Всеки уикенд в Билка е пълно с хора - просто се разхождат или упражняват планинско бягане. От 2018 г. се организира и маратон, а доброволци от по-близо и далеч от сърце помагат за превръщането на мястото в още по-хубаво.