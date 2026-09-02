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Турски кораби се сблъскаха в Мраморно море и единият екипаж изчезна

Инцидентът е станал на 18 морски мили от истанбулския район Силиври

Днес, 08:50
Корабът „Тугберк Имамоглу“, чийто екипаж е в неизвестност
TRTHaber
Корабът „Тугберк Имамоглу“, чийто екипаж е в неизвестност

Два товарни кораба, плаващи под турски флаг, са се сблъскали в Мраморно море на 18 морски мили от истанбулския район Силиври тази нощ. Това съобщи турската TRT Haber, цитирайки съобщение на валийството на Истанбул.

След инцидента властите не са успели да установят връзка с 10-членния екипаж на единия кораб, заради е в ход издирвателна операция. 

Товарните съдове „Алсу“ (Alsu) и „Тугберк Имамоглу“ (Tuğberk İmamoğlu) са се сблъскали малко след 03:00 ч. тази сутрин. На мястото са изпратени екипи на турската брегова охрана. 

При първоначалната проверка е установено, че по „Алсу“, който превозва петролни продукти, не са установени видими щети. Но с екипажа на „Тугберк Имамоглу“ не е установен контакт. За издирването на хората са включени участието на патрулни кораби и хеликоптери на бреговата охрана. В съобщението на валийството не се уточнява какъв товар е превозвал корабът. 

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Ключови думи:

товарни кораби, Мраморно море

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