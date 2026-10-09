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Тръмп назначи Кейти Захария за прессекретар на Белия дом

Тя ще замени Карълайн Левит

09 Окт. 2026
Кейти Захария
Кейти Захария

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Кейти Захария, досегашен старши съветник по комуникациите в Truth Social, ще бъде новият прессекретар на Белия дом и ще замести Карълайн Левит. Тръмп описва Захария като родена в Калифорния юристка, възпитаничка на университета „Пепърдайн" и на неговото юридическо училище „Каруsocial Caruso". Той подчертава, че тя е коментатор във „Фокс нюз" и „Нюзмакс" и че е участвала в кампаниите му в ключови колебаещи се щати. Президентът я определя като "лоялна и блестяща поддръжничка" още от самото начало и като привърженичка на движението MAGA. 

Захария е позната на вашингтонската публика от по-рано тази година. В средата на февруари тя пое поста говорител и заместник-помощник-секретар по връзките с обществеността в Министерството на вътрешната сигурност, след като Триша Маклафлин напусна ведомството на фона на критики към имиграционната политика на администрацията.

Захария е коментатор на „Нюзмакс" от 2024 г. и гост във „Фокс нюз", а според профила ѝ в LinkedIn е завършила бакалавърската си и юридическата си степен в „Пепърдайн". Престоят ѝ в министерството обаче бе кратък: тя обяви напускането си след само няколко седмици на поста.

Оставката на Левит беше обявена на 12 август. Тръмп обяви, че тя напуска в края на месеца, за да прекарва повече време с малките си деца. Самата Левит написа, че решението е било горчиво-сладко и че не може да бъде най-добрата майка за двете си деца и същевременно да изпълнява задълженията на прессекретар. Тръмп добави, че тя ще остане негов външен съветник. Левит, на 28 години, беше най-младият прессекретар в историята на САЩ

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