Тръмп назначи Кейти Захария за прессекретар на Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Кейти Захария, досегашен старши съветник по комуникациите в Truth Social, ще бъде новият прессекретар на Белия дом и ще замести Карълайн Левит. Тръмп описва Захария като родена в Калифорния юристка, възпитаничка на университета „Пепърдайн" и на неговото юридическо училище „Каруsocial Caruso". Той подчертава, че тя е коментатор във „Фокс нюз" и „Нюзмакс" и че е участвала в кампаниите му в ключови колебаещи се щати. Президентът я определя като "лоялна и блестяща поддръжничка" още от самото начало и като привърженичка на движението MAGA.

Захария е позната на вашингтонската публика от по-рано тази година. В средата на февруари тя пое поста говорител и заместник-помощник-секретар по връзките с обществеността в Министерството на вътрешната сигурност, след като Триша Маклафлин напусна ведомството на фона на критики към имиграционната политика на администрацията.

Захария е коментатор на „Нюзмакс" от 2024 г. и гост във „Фокс нюз", а според профила ѝ в LinkedIn е завършила бакалавърската си и юридическата си степен в „Пепърдайн". Престоят ѝ в министерството обаче бе кратък: тя обяви напускането си след само няколко седмици на поста.

Оставката на Левит беше обявена на 12 август. Тръмп обяви, че тя напуска в края на месеца, за да прекарва повече време с малките си деца. Самата Левит написа, че решението е било горчиво-сладко и че не може да бъде най-добрата майка за двете си деца и същевременно да изпълнява задълженията на прессекретар. Тръмп добави, че тя ще остане негов външен съветник. Левит, на 28 години, беше най-младият прессекретар в историята на САЩ