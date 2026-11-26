Pixabay Танкерът е пътувал от Алхесирас в Южна Испания към Барселона.

Петролен танкер със 7 хил. тона дизелово гориво потъна край бреговете на Ибиса. Един член на екипажа е загинал, съобщиха властите.

На борда на плаващия под малтийски флаг кораб Med Emre е имало 17 души екипаж, като всички те са били спасени. Седем от тях са откарани в болница, а по-късно е потвърдена смъртта на един от тях, съобщиха от службите за спешна помощ на Балеарските острови.

Възможните екологични щети се оценяват с помощта на самолет и испанския кораб за борба със замърсяването Clara Campoamor, собственост на националната служба за морско спасяване. "Все още няма достатъчно информация относно евентуален разлив на гориво", написа в социалната мрежа X президентът на Балеарските острови Марга Проенс.

Танкерът Med Emre е потънал на 25 морски мили (46 км) от бреговете на Ибиса и на 57 морски мили от Валенсия. Причината за потъването засега е неясна.

Танкерът е пътувал от Алхесирас в Южна Испания към Барселона.

Морската среда на Ибиса е включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 1999 г. Там се намират гъсти ливади от морската трева Posidonia oceanica, вид, който се среща единствено в Средиземноморския басейн и играе жизненоважна роля за поддържането на местното морско биоразнообразие.

Би Би Си припомня, че през 2002 г. Испания преживява едно от най-тежките си екологични бедствия, когато петролният танкер Prestige аварира край бреговете на Галисия, а в морето се изливат над 60 хил. тона гориво.