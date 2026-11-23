Стотици училища в Германия и Дания са получили имейли с бомбени заплахи. Авторите на писмото, изпратено до германските училища, искат оставката на правителството и въвеждането на закона на шериата, съобщава Bild.

Писмата бяха озаглавени "Смъртта ви очаква". Само в Баден-Вюртемберг подобни писма са получили над 450 училища, а в Саксония-Анхалт - още 260, съобщава Deutschlandfunk. Служители на реда са препоръчали училищата да не прекъсват учебния процес. Подобни писма са получили и училища в цяла Дания като полицията и там е заявила, че преглежда всяко съобщение, но не вижда причина за безпокойство.

На 11 ноември заплахи бяха изпратени до приблизително 6300 училища в Италия. Авторът, който се представи като "Михаил Андропов, лидер на Вилаят Мизогинистан", твърдеше, че е поставил експлозиви и в колата на премиера Джорджи Мелони.