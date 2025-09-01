Приключи разследването на смъртоносната жп катастрофа в Гърция през 2023 г.

Гръцки следователи приключиха разследването на смъртоносната влакова катастрофа в прохода Темпе, където през 2023 г. се блъснаха пътнически и товарен влак, движещи се в противоположни посоки по една и съща линия, а 57 души загинаха. Експерти на Пожарната служба не са открили доказателства в подкрепа на спорните теории за катастрофата, съобщава в. "Катимерини", цитиран от БТА

Приключването на разследването отваря път за начало на съдебния процес, в рамките на който са повдигнати обвинения на 36 души. Очаква се делото да започне през есента.

Срещу бившия министър на транспорта Костас Караманлис е образувано отделно дело, уточнява "Катимерини".

Експертите "не са открили следи от изгаряне или други промени в резултат на въздействието на огъня" върху втория локомотив на пътническия влак, според доклада, предаден на разследващия съдия Сотирис Бакаимис, пише вестникът.

Правителствени източници изразиха удовлетворение от приключването на разследването и представянето на доклада, казвайки, че това слага край "на различните теории, които се отразиха с 3 процента на рейтинга на управляващата партия "Нова демокрация" между февруари и април". Представители на властта определиха случая с катастрофата като "най-трудния период" в този мандат.

В жестоката жп катастрофа в Темпи, област Лариса, през февруари 2023 г. загинаха 57 души. Трагедията бе последвана от масови протести в цяла Гърция, които призоваха за справедливи наказания за виновните.