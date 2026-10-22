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Международният наказателен съд спечели наградата "Сахаров" на ЕП

Отличието е в размер на 50 000 евро и отличава личности и организации, които защитават човешките права

Днес, 14:19
Сградата на МНС
ЕПА/БГНЕС
Сградата на МНС

Международният наказателен съд (МНС) е тазгодишният носител на наградата "Сахаров" за свобода на мисълта, присъждана от Европейския парламент, предава БГНЕС.

 Отличието е признание за работата на съда в отстояването на международното право и правосъдието в момент, когато институцията е изправена пред американски санкции, съобщи председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

"Европейският съюз се основава на уважението към многостранното сътрудничество и международните институции, а тази награда е признание за важната работа на съда в отстояването на международното право и правосъдието", заяви Мецола пред евродепутатите в Страсбург.

Председателят на МНС Томоко Акане каза, че съдът е изправен пред "безпрецедентни предизвикателства". По думите ѝ наградата потвърждава значението на независимите съдебни институции и на хората, които работят за спазването на международното право. "В свят, белязан от нарастващи конфликти, няма мир без правосъдие и няма сигурност без закон", подчерта Акане, цитирана от АФП.

Наградата "Сахаров" е в размер на 50 000 евро и отличава личности и организации, които защитават човешките права и свободата на мисълта. Сред предишните ѝ лауреати са Нелсън Мандела, руският опозиционер Алексей Навални, беларуски журналисти и народът на Украйна.

Наградата носи името на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров. По традиция номинираните за отличието са поканени на церемонията по връчването му, която се провежда по време на декемврийската пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург.

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