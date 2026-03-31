Иран има желание да сложи край на войната

31 Март 2026
ЕПА/БГНЕС
ЕПА/БГНЕС
Масуд Пезешкиан

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Иран има желанието "да сложи край" на войната срещу Израел и САЩ, но иска гаранции за "предотвратяване на повтаряне на агресията", предаде Франс прес.

"Имаме необходимата воля да сложим край" на конфликта, продължаващ вече пета седмица, "при условие че бъдат изпълнени основните условия, по-специално необходимите гаранции, за да се предотврати повтаряне на агресията", заяви иранският президент по време на телефонен разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Коща пък съобщи, че е казал на Пезешкиан, че Иран трябва да спре “неприемливите атаки“ срещу страни в региона.

“Призовах за деескалация и сдържаност, за опазването на цивилни граждани и цивилна инфраструктура, както и необходимостта всички страни в конфликта да уважават напълно нормите на международното право. Смъртта на невинни хора, включително на тези в девическото училище в Минаб, предизвиква дълбоко съжаление“, заяви Коща в публикация в платформата Екс.

