Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гръцката партия "Златна зора" беше обявена за престъпна организация

С това се потвърждава решение на първа инстанция от 2020 г.

Днес, 11:42
Демонстранти и членове на антифашистки групи пред Апелативния съд в Атина по време на обявяването на присъдата по делото на неонацистката партия "Златна зора".
EЕПА/БГНЕС
Демонстранти и членове на антифашистки групи пред Апелативния съд в Атина по време на обявяването на присъдата по делото на неонацистката партия "Златна зора".

Апелативен съд в Гърция единодушно потвърди знаково решение, според което гръцката неонацистката партия "Златна зора" е действала като престъпна организация. С това се потвърждава решение на първа инстанция от 2020 г., предава вестник "Катимерини".

Петчленният апелативен съд напълно потвърди първоначалната присъда, като призна ръководството на партията и други ключови обвиняеми за виновни. Още 24 обвиняеми също бяха осъдени за членство в престъпната организация.

В свързани решения съдът потвърди присъдите във връзка с убийството на антифашисткия рапър Павлос Фисас през 2013 г. в западното предградие на Атина Керацини, както и с насилственото нападение срещу египетски рибари в Перама, близо до Пирея. Убийството на Фисас предизвика мащабни репресии срещу "Златна зора", която влезе в парламента по време на финансовата криза в Гърция, което в крайна сметка доведе до преследване на висши партийни служители и поддръжници.

Сред осъдените са убиецът на Фисас, Йоргос Рупакиас и местни лидери на клетки на "Златна зора" в Перама и Никая. Рупакиас отново беше признат за виновен в умишлено убийство на Фисас и за членство в престъпна организация, докато обвиненията за незаконно притежание, носене и употреба на оръжие са погасени по давност. Петнадесет обвиняеми бяха признати за виновни в съучастие в убийството на Фисас.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Златна зора

Още новини по темата

Интерпол арестува гръцки евродепутат
27 Апр. 2021

Гръцките неонацисти "Златна зора" бяха осъдени като престъпна група
07 Окт. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?