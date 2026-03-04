Гръцката партия "Златна зора" беше обявена за престъпна организация

EЕПА/БГНЕС Демонстранти и членове на антифашистки групи пред Апелативния съд в Атина по време на обявяването на присъдата по делото на неонацистката партия "Златна зора".

Апелативен съд в Гърция единодушно потвърди знаково решение, според което гръцката неонацистката партия "Златна зора" е действала като престъпна организация. С това се потвърждава решение на първа инстанция от 2020 г., предава вестник "Катимерини".

Петчленният апелативен съд напълно потвърди първоначалната присъда, като призна ръководството на партията и други ключови обвиняеми за виновни. Още 24 обвиняеми също бяха осъдени за членство в престъпната организация.

В свързани решения съдът потвърди присъдите във връзка с убийството на антифашисткия рапър Павлос Фисас през 2013 г. в западното предградие на Атина Керацини, както и с насилственото нападение срещу египетски рибари в Перама, близо до Пирея. Убийството на Фисас предизвика мащабни репресии срещу "Златна зора", която влезе в парламента по време на финансовата криза в Гърция, което в крайна сметка доведе до преследване на висши партийни служители и поддръжници.

Сред осъдените са убиецът на Фисас, Йоргос Рупакиас и местни лидери на клетки на "Златна зора" в Перама и Никая. Рупакиас отново беше признат за виновен в умишлено убийство на Фисас и за членство в престъпна организация, докато обвиненията за незаконно притежание, носене и употреба на оръжие са погасени по давност. Петнадесет обвиняеми бяха признати за виновни в съучастие в убийството на Фисас.