Експлозия взе жертви в швейцарски курорт

Въздушното пространство над Кран Монтана е затворено

01 Яну. 2026Обновена
Пожарни са се струпали на мястото на инцидента, за който още не се знае от какъв произход е.
Експлозия в пълен бар взе жертви в швейцарския курорт Кран Монтана, предават световните агенции. Инцидентът се е случил около 1:30 ч. местно време в заведението Le Constellation. То е популярно сред туристите и се предполага, че е било пълно с хора за посрещането на Нова година. Експлозията все още е от неизвестен произход, но е причинила голям пожар, показват кадри от нощта. Броят на загиналите и ранените, и тяхната самоличност все още не са обявени. Небето над курорта обаче беше затворено за самолети.

