Експлозия взе жертви в швейцарски курорт

Експлозия в пълен бар взе жертви в швейцарския курорт Кран Монтана, предават световните агенции. Инцидентът се е случил около 1:30 ч. местно време в заведението Le Constellation. То е популярно сред туристите и се предполага, че е било пълно с хора за посрещането на Нова година. Експлозията все още е от неизвестен произход, но е причинила голям пожар, показват кадри от нощта. Броят на загиналите и ранените, и тяхната самоличност все още не са обявени. Небето над курорта обаче беше затворено за самолети.
Breaking News| Switzerland 🇨🇭— World News (@World_Breaking_) 1 януари 2026 г.
An explosion followed by a fire has been reported at the Le Constellation Bar in the Swiss ski-resort town of Crans-Montana during New Year’s Eve celebrations. Several people are feared dead, with multiple others critically injured. Emergency… pic.twitter.com/JxAsAlhbvd
