Един е загинал и двама са ранени при нападение срещу ICE в Далас

Един човек е загинал, а двама са ранени при стрелба в център за задържане на Американската имиграционна и митническа служба (ICE) в Далас, съобщи полицията, предаша БГНЕС.

Заподозреният стрелец, който е открил огън от съседна сграда, е мъртъв, каза полицейското управление в Далас в публикация в X.

"Подробностите все още се изясняват, но можем да потвърдим, че има множество ранени и загинали. Стрелецът е починал от самонанесена огнестрелна рана“, написа министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем в социалните мрежи.

''Макар че все още не знаем мотива, знаем, че нашите служители на ICE са изправени пред безпрецедентно насилие срещу тях. Това трябва да спре'', добави Ноем, цитирана от АФП.

По-рано в интервю за Си Ен Ен временно изпълняващият длъжността директор на ICE Тод Лайонс заяви, че атаката може да е била извършена от снайперист. ''Предварителната информация сочи, че вероятно става дума за снайперист. В момента имаме трима ранени. Не сме сигурни за състоянието им. Те са откарани в болница'', каза Лайонс.

Местната телевизия Fox4 съобщи, че тримата ранени са били задържани в ICE.

Според телевизията стрелецът е бил бял мъж, който се е намирал на покрива на сграда и се е самоубил, когато служителите на реда са се приближили.