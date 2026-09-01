Дан Дрискол напусна военното министерство на САЩ

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Секретарят на сухопътните войски на САЩ Дан Дрискол напуска 18 месеца, след като зае поста си, съобщиха от Белия дом.

Оставката е поредната на висш военен при управлението на Доналд Тръмп, отбелязва Асошиейтед прес.

Причина за решението на Дрискол не бе оповестена.

Той е приятел на вицепрезидента Джей Ди Ванс, но според многобройни съобщения е в обтегнати отношения с министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Това е поредното кадрово сътресение по върховете на въоръжените сили, като особено засегнати от тях се оказаха сухопътните войски, посочва АП, цитирана от БТА.