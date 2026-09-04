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Братята Тейт застават пред съда в
Румъния заради трафик на непълнолетни 

Днес, 12:47
Андрю и Тристан Тейт
Андрю и Тристан Тейт

Братята Андрю и Тристан Тейт са предадени на съд от прокурори от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT), става ясно от обвинителен акт, изготвен на 31 август. Двамата британски граждани са обвинени в трафик на непълнолетни, пране на пари и въздействие върху свидетелски показания. Прокурорите твърдят, че са получили над 1,25 милиона долара от сексуалната експлоатация на непълнолетна жертва, съобщи „Диджи 24“, предаде БГНЕС.

39-годишният Андрю Тейт е обвинен в трафик на непълнолетни, пране на пари, сексуални действия с непълнолетна и въздействие върху свидетелски показания. 38-годишният Тристан Тейт е обвинен в съучастие в трафик на непълнолетни, пране на пари и въздействие върху свидетелски показания. Делото е внесено в съда в Букурещ.

По данни на DIICOT между 2012 г. и декември 2021 г. Андрю Тейт е вербувал момиче, което е било на 15 години, и го е експлоатирал сексуално във Великобритания и Румъния. Прокурорите твърдят, че той я е заблудил относно намерението си да започне връзка с нея, след което е упражнявал натиск чрез заплахи, емоционално изнудване, контрол, наблюдение и физическа агресия.

Жертвата е била принудена да създава порнографски материали и да извършва дейности чрез видеочат на различни платформи. По-късно тя многократно е била транспортирана от Великобритания до Румъния и настанявана във Волунтари, Тунари и района на Пипера, където е продължила дейността си.

Според прокурорите двамата братя са получили 1 251 833,30 долара, или около 80% от приходите от видеочат дейността на жертвата. DIICOT твърди още, че между декември 2020 г. и средата на 2021 г. Андрю Тейт е имал сексуални отношения и е извършвал сексуални действия с друга 15-годишна непълнолетна.

Прокурорите твърдят, че Тристан Тейт е знаел възрастта на жертвата и е подпомагал експлоатацията ѝ. Той е управлявал профилите ѝ за видеочат, следял е активността и е събирал и управлявал приходите.

DIICOT твърди също, че братята са се опитали да повлияят на показанията на жертви и свидетели чрез пари, телефонни номера и обещания за правна помощ. Между декември 2023 г. и юли 2024 г. те са закупили и регистрирали четири автомобила на името на доверени лица, за да прикрият произхода на средства, получени от престъпна дейност.

Прокурорите искат конфискация на четирите луксозни автомобила на обща стойност около 825 000 евро, както и на 1 251 833,30 долара, за които се твърди, че са получени от експлоатацията на непълнолетната. Поискана е и разширена конфискация на други активи на двамата.

Обвинителният акт бележи приключването на наказателното разследване и внасянето на делото в съда. Обвиненията предстои да бъдат разгледани от съда, а двамата братя се ползват с презумпцията за невиновност. 

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