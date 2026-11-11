Бивш сръбски министър е арестуван заради финансови злоупотреби

Бившият сръбски министър на икономиката Раде Баста е арестуван по заповед на Висшата прокуратура в Белград по подозрение, че по времето, когато е управлявал публичното предприятие "Белградски топлоцентрали", го е ощетил финансово с десетки милиони динари.

Според сръбските медии, Баста е одобрявал неоснователни дарения към различни спортни клубове, включително малки клубове по футбол и баскетбол, както и клуб по езда. Медиите съобщават, че в рамките на същото разследване са задържани и други лица, заподозрени във връзки с дейността на Баста.

Раде Баста заемаше поста министър на икономиката от октомври 2022 г. до 2023 г., когато е освободен от длъжност.

Уволнението му дойде, след като той призова тогавашното сръбско правителство да заеме незабавна позиция относно налагането на санкции на Руската федерация за войната в Украйна. След това Баста основава движението "Европейски път", чрез което се застъпи за по-бързото присъединяване на Сърбия към Европейския съюз. Баста беше назначен за министър като представител на партията "Единна Сърбия" на бившия президент Александър Вучич, която поиска и отстраняването му от всички партийни и обществени позиции заради изявленията му в подкрепа на санкциите срещу Русия.