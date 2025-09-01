Арестуваният за убийството на Андрий Парубий признал вината си

Андрий Парубий бе известен с антируските си позиции. Той бе и един от факторите на Евромайдана през 2013 г.

Арестуваният заподозрения за убийството на украинския политик Андрий Парубий е разказал, че е извършил престъплението по молба на руснаци – за да получи обратно тялото на загиналия си на фронта син, съобщи радио "Свобода".

По време на първоначалните разпити заподозреният за убийството на депутата и бивш председател на Върховната рада Андрий Парубий е признал вината си и е разказал за контактите си с представители на Русия. Той заявил, че се е свързал с тях, докато се опитвал да открие изчезналия си син – военнослужещ от Въоръжените сили на Украйна. Това съобщават източници от украинската редакция на Радио Свобода в правоохранителните органи.

Заподозреният разказал, че имал син, който служел във ВСУ, и през 2023 г. научил от негови колеги, че е изчезнал безследно в района на Бахмут. След това започнал да следи руски социални мрежи, за да открие повече информация за съдбата му. Впоследствие започнал да общува с руски представители, които твърдели, че синът му е загинал.

Според източниците, заподозреният съобщил на руските си контакти, че живее в Лвов, и им разказал за Андрий Парубий, когото уж бил виждал „неведнъж“. В резултат на по-нататъшното общуване с руснаците започнал подготовка за убийството: получил оръжие, закупил екипировка – велосипед и каска, както и автомобил с фалшиви документи, с който следил политика.

Журналисти от лвовското издание „Високий замок“, позовавайки се на свои източници, също съобщават, че „руснаците, възползвайки се от трагедията на бащата, му казали, че ще му върнат тялото на сина в замяна на убийството на който и да е известен украински политик“.