10 французи са осъдени за тормоз над Брижит Макрон

Парижки съд призна за виновни десет души - осем мъже и две жени - за тормоз над Брижит Макрон, съпругата на президента на Франция Еманюел Макрон. Повечето от обвиняемите получиха условни присъди лишаване от свобода - до осем месеца. Един човек беше арестуван и изпратен в затвора за неявяване в съда, съобщи БиБиСи.

Всички те бяха признати за виновни в разпространение на неверни твърдения относно пола и сексуалната ориентация на първата дама на Франция, както и в „злонамерени изказвания“ за разликата във възрастта между съпрузите Макрон, която е 24 години. Съдията заяви, че всички подсъдими са действали с очевидно намерение да навредят на Брижит Макрон, публикувайки в интернет унизителни и обидни коментари.

Чиновник, учител и интернет-гадателка срещу Брижит Макрон

Подсъдимите са на възраст между 41 и 65 години. Сред тях има изборен длъжностен чиновник, собственик на галерия, учител и интернет-гадателка - 51-годишната Делфин Ж., която се изявява онлайн под псевдонима Амандин Руа.

Руа, заедно с друга подсъдима - Наташа Рей, която се представя като независима журналистка, вече беше осъдена миналата година за клевета срещу Брижит Макрон.

През 2021 г. Руа и Рей публикуваха в YouTube свой разговор, в който твърдяха, че Брижит Макрон първоначално изобщо не е съществувала, а всъщност това бил нейният брат Жан-Мишел Троньо, „сменил пола си“.

По-късно Рей и Руа спечелиха обжалване и първоначалните им присъди бяха отменени. По някои данни обаче Брижит Макрон оспорва тази отмяна пред по-горна съдебна инстанция.

Иск в САЩ

Решението на френския съд, произнесено в понеделник, се превърна в своеобразен предвестник на далеч по-мащабно съдебно дело в Съединените щати. Американската инфлуенсърка с крайно десни възгледи Кендис Оуенс ще отговаря пред съд за разпространение на слухове за Брижит Макрон.

Съпрузите Макрон са завели в САЩ иск за клевета срещу дясната инфлуенсърка Кендис Оуенс, която също е разпространявала конспиративни теории за половата идентичност на първата дама.

Оуенс редовно е повтаряла тези твърдения в своя подкаст и в социалните мрежи, а през март 2024 г. заяви, че е готова да заложи „цялата си професионална репутация“ на твърдението, че г-жа Макрон „всъщност е мъж“.

В съдебния иск на семейство Макрон се посочва, че Оуенс е „пренебрегнала всички достоверни доказателства, които опровергават твърденията ѝ, и е предпочела да даде платформа на известни конспиролози и разобличени клеветници“.

Конспиративните слухове, че Брижит Макрон е трансджендър жена, циркулират от 2017 г., откакто съпругът ѝ стана президент на Франция. Брижит Макрон се запознава с бъдещия си съпруг, когато преподава в гимназията, в която той учи. Двамата се женят през 2007 г.: бъдещият президент на Франция тогава е на 29 години, а тя - малко над 50.