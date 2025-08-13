След 21 г. столичното 51-во СУ има нов директор

Един от най-известните училищни директори у нас - Асен Александров, който 21 години ръководеше столичното 51-во средно училище "Елисавета Багряна", предаде щафетата на своя заместник. Вчера приключи конкурсът за поста, а победител е Веселин Стефанов. Стефанов е заместник-директор на 51-во СУ и, по думите на досегашния директор, е инициатор и двигател на най-интересните събития в училището през последните години.

"Сърцето ми е разделено на две –малко тъга и много радост. Малко тъга, защото, както казват французите “Chaque séparation est comme une petite mort “ всяка раздяла е като малка смърт. Много радост, защото знам, че 51-во остава в ръцете на един вдъхновен , способен и сърдечен млад човек, който носи в себе си духа на нашето училище и ще го пази с обич и отдаденост", написа в пост във "Фейсбук" Асен Александров.

Асен Александров е сред най-активните участници в дискусиите за средното образование у нас. Бил е съветник на трима просветни министри - Сергей Игнатов, Меглена Кунева и Стефан Воденичаров. Председател е на сдружението на директорите в средното образование.