Сдружение на частните образователни институции в България Частното образование не е алтернатива, противопоставена на държавното и общинското, а равностоен партньор в общата отговорност за качеството на българското образование, казва Татяна Райкова, председател СЧОИБ

Нова организация ще се бори за качеството на образованието у нас. Сдружението на частните образователни институции в България (СЧОИБ) представи официално своята мисия на 20 ноември в клуб „Перото“ в НДК.

То е създадено през август 2026 г. като независимо обединение на частни детски градини, училища, професионални колежи, центрове за професионално обучение и други образователни и квалификационни организации. Целта му е да обединява образователни лидери, институции и експерти в професионална общност, която работи за повишаване качеството на образованието и насърчаване на иновациите.

Основно сдружението ще работи за изграждане на "ефективно представителство на частните образователни институции, конструктивен диалог с държавните институции, обмен на добри педагогически и управленски практики, професионално развитие на образователните екипи и създаване на национални и международни партньорства". Идеята му е да създаде платформа за споделяне на експертиза, обсъждане на общите предизвикателства и търсене на работещи решения. Особено внимание оттам смятат да отделят на развитието на човешкия капитал, подкрепата за учителите и образователните лидери, съвременните методи на преподаване и отговорното интегриране на технологиите в образованието. Сред посланията на новото сдружение е, че частното образование не е алтернатива, противопоставена на държавното и общинското, а равностоен партньор в общата отговорност за качеството на образованието.

В основата на организацията стоят 9 учредители - образователна група „Светлина“, образователен комплекс „Куест“, частно основно училище „Селестен Френе“ - Бургас, частно езиково училище „Малкия принц“, Uwekind International School, частна детска градина „Веселите камбанки“, частно основно училище „Елин Пелин“ и Адлер Институт България. Председател на сдружението е Татяна Райкова. Според учредителите натрупаният практически опит на частните образователни институции може да помогнат за разработване и прилагане на иновативни решения, които да бъдат полезни за цялата образователна система.

В публичното си представяне СЧОИБ заяви амбиция да бъде не само представителна организация на частния образователен сектор, но и активен участник в усилията за създаване на по-качествена образователна среда, в която интересите на децата и младите хора са водещи. Сред бъдещите приоритети са професионални форуми, партньорски проекти и активно участие в обсъждането на политики, свързани с развитието на образованието в България.