И през 2025 г. 150 десетокласници ще се обучават за приложен програмист

И тази година ще има прием на ученици по приложно програмиране - около 150 десетокласници ще имат възможност да се обучават по тази специалност в рамките на националната програма "Обучение за ИТ умения и кариера". Това става ясно от промени във въпросната програма, одобрени наскоро от МС.

Програмата "Обучение за ИТ умения и кариера" се изпълнява от 2017/18 г. заради нуждата от увеличаване на броя на специалистите по информационни и комуникационни технологии. Тя дава възможност на ученици от 10., 11. и 12. клас, които не се обучават в професионално направление "Компютърни науки", да получат допълнителна квалификация по приложно програмиране. Те се учат да програмират в свободното си време през седмицата, в почивните дни и през ваканциите. Обученията им се организират от пет центъра - ТУЕС в София, професионалната гимназия по компютърни технологии и системи в Правец, математическата гимназия "Акад. Кирил Попов" в Пловдив, професионалната гимназия по електротехника и електроника "Апостол Арнаудов" в Русе и професионалната гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов" в Бургас, като младежите може да учат и в гимназии в близки градове (над 40 места в страната).

Наскоро бе утвърден нов Списък на професиите за професионално образование и обучение, прилагането на който ще започне от 1 януари 2026 г. - за възрастни, респективно от учебната 2026/27 г. - в училищното образование. В тази връзка, заради нуждата от подготовката на нов дизайн и ново учебно съдържание на националната програма беше предвидено да не се осъществи прием на ученици по приложно програмиране за учебната 2025/26 г.

По предложение на браншови организации от ИТ сектора обаче - с оглед обезпечаване потребностите на пазара на труда с ИТ специалисти - сега МОН предлага все пак да бъде осъществен прием по тази специалност и за настоящата 2025/26 г. Предложено е 150 десетокласници да могат да се включат в нея още през първия срок на тази година в 3-годишен курс на обучение. Единадесетокласниците, които следва да продължат обучението си т.г., следва да са не по-малко от 100, също както и дванадесетокласниците, предвижда програмата.

От стартирането на националната програма през 2017 г. досега обучение по нея са преминали над 6900 ученици. Голяма част от тях се реализират професионално в ИТ сектора, а някои започват работа в технологични компании още докато са ученици.