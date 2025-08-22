Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Две души" на Яворов се падна на поправителната матура

Избралите есе писаха за силата да прощаваш

Днес, 15:29
СНИМКА : ИЛИЯНА КИРИЛОВА

"Драмата на раздвоението" по стихотворението на Пейо Яворов "Две души" бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41 задача от днешния зрелостен изпит по български език и литература, съобщиха от МОН. Избралите есе писаха по темата "Силата да прощаваш".

5763 зрелостници се явиха на матурата, която се проведе в близо 260 училища в страната.

Тестът, който бе генериран рано сутринта в МОН, се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. За 41 задача бе изтеглен вариант 11.

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст, извличане на информация. На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплом за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември.

В МОН е постъпила информация за 7 анулирани работи.

В понеделник ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия.

Ключът с отговорите за теста от днешния изпит можете да видите ТУК

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

поправителна матура

Още новини по темата

Зрелостниците разсъждаваха за словото и паметта в одата "Паисий"

25 Авг. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар