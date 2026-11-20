България се включва в създаването на нова международна организация за наблюдение, изследване и прогнозиране на процесите в Световния океан. Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев подписа конвенцията за създаване на Международния център „Меркатор“ за океана по време на Първата Балканска полярна конференция в Ахелой, съобщиха от МОН. Центърът ще обединява научни данни и технологии за наблюдение и прогнозиране на състоянието на океана.

Страната ни е четвъртата след Франция, Норвегия и Гърция, която подписва документа. От МОН подчертават, че България е успяла да се нареди сред първите благодарение на бързата координация и своевременното изпълнение на необходимите процедури. Интерес към инициативата има от редица европейски държави, като още през 2025 г. 12 от тях са заявили подкрепа за създаването на организацията. Конвенцията е отворена за подписване от общо 31 държави.

Новата междуправителствена организация ще обединява усилията на европейските страни в наблюдението, изследването и прогнозирането на процесите в Световния океан. България ще участва със своя научен опит в изследването на Черно море и Антарктида, натрупан от българските учени, научни институти и университети.

„За България участието в тази инициатива е естествено продължение на усилията ни да развиваме собствен научен потенциал. Страната ни има традиции и експертиза както в изследването на Черно море, така и в полярните региони“, заяви министър Вълчев. Той отбеляза и приноса на поколения български учени за развитието на антарктическата програма.

Бъдещият Международен център „Меркатор“ ще даде възможност на държавите членки да участват в управлението и развитието на системите за наблюдение, прогнозиране и анализ на състоянието на океана. Предвижда се те да работят съвместно по създаването на цифрови системи и информационни услуги, които да подпомагат морската икономика, адаптацията към климатичните промени, устойчивостта на крайбрежните райони и морската сигурност.

В рамките на българската антарктическа програма учените изследват промените в ледниците на остров Ливингстън и връзката между Антарктида и Световния океан. „Надеждните океански прогнози и цифрови системи подпомагат безопасното корабоплаване в полярните води и по-доброто планиране на нашите експедиции“, посочи проф. Христо Пимпирев. По думите му те дават възможност и наблюденията на българските учени да бъдат включени в общата европейска и световна картина за състоянието на океана.

Първата Балканска полярна конференция се организира от Българския антарктически институт и Националния център за полярни изследвания към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В нея участват учени от България, Румъния, Гърция, Турция, Черна гора и Обединените арабски емирства. В рамките на двудневния форум се представят научни резултати и проекти, включително от българските антарктически експедиции.