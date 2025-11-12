Базар на професиите 2025: Ще имаме ли робот шеф?

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН 11-то поредно издание на "Базар на Професиите" ще се проведе на 21 и 22 ноември 2025 г. в София Тех Парк, зала "Джон Атанасов".

11-то поредно издание на "Базар на Професиите" ще се проведе на 21 и 22 ноември 2025 г. в София Тех Парк, зала "Джон Атанасов". Инициативата се организира от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и целѝ ранно професионално ориентиране на българските деца и младежи.

"Базар на Професиите" е най-голямото публично изложение за представяне на професии от компании и експерти. Деца, младежи, и техните родители имат възможността да се запознаят както с традиционни и значими за обществото професии като лекар, учител, журналист, така и с „професии на бъдещето“. Тази година инициативата е под надслов “Мечтаната професия и връзката с реалността” и се очаква да привлече над 2000 родители, учители и ученици, предоставяйки обширен поглед върху бъдещите професии и кариерни възможности, и среща в първо лице с изявени професионалисти.

Освен чрез щандове и интеракции професиите ще бъдат представени чрез работилници и куизове. Програмата е със силен акцент върху технологиите, устойчивото развитие и ролята на изкуствения интелект. В рамките на два дни учениците ще могат да се включат в десетки интерактивни работилници и демонстрации - от инженерство, програмиране и роботика до финанси, медии и дори кулинарни изкуства. Сред тях са: работилницата на Телелинк Бизнес Сървисиз „Киберзащитени в дигиталното настояще и бъдеще“, „Пътят на медта - от лабораторията до индустрията“, групово кариерно ориентиране „Умения на бъдещето“ и кулинарно-кариерната академия с лицето на Лидл Димитър Тончев.

Учениците ще могат да „разкодират“ банката в „BankQuest“ на УниКредит Булбанк, да пробват инженерно мислене в „Engineer Yourself“ на София Мед, да дискутират бъдещето на труда в панела „Ще имаме ли робот-шеф?“, както и да се запознаят с професиите на устойчивостта.

Вторият ден продължава фокуса върху AI и новите умения с работилницата „AI в помощ на ученици и родители“, срещата със света на авиацията „Работно място на 10 000 м височина“ с България Еър, и сесията по медийна грамотност „Ти си автора и медията: scrolling между факт и фикция“. Участниците ще имат достъп и до уъркшопи по киберсигурност, инженерство и AI (с PARAi), както и до интерактивните упражнения на Smart Scroll Academy.

Програмата на форума предвижда и „Родителска среща - накъде след 7. и 10. клас“ с Гергана Раковска (ФБО), работилница на УНИЦЕФ за умения на бъдещето, STEM работилница по програмиране на ТБС върху темата за шумовото замърсяване, както и AI работилница „Умението да задаваме въпроси“.

Успоредно с програмата посетителите ще могат да се срещнат с професионалистите в първо лице - не през учебници, а чрез преживяване на щандовете на компаниите. Родителите ще получат практически насоки как да подкрепят децата си в избора им, а компаниите - шанс да покажат, че зад професиите стоят хора, мисия и ценности и че успехът е постижим, а работата носи удовлетворение.

Цялата програма на събитието е публикувана на страницата на Българската мрежа.

ЗАМИСЪЛ

Инициативата се ражда от едно все по-осезаемо предизвикателство - разминаването между представите на децата за желаната професия и реалните нужди на пазара на труда. Данните от международното изследване Teenage Career Readiness Dashboard на ОИСР и локални анализи показват, че учениците у нас и в Европа често мечтаят за ограничен кръг професии - най-вече популярни, но пренаситени с кадри. Същевременно бизнесът търси умения, които образованието все още трудно изгражда - технологични, аналитични, предприемачески и креативни. „Базарът на професиите“ има за цел именно да свърже мечтите с реалността, като покаже чрез живи примери колко разнообразен, динамичен и смислен може да бъде светът на труда.

За Българската Мрежа на Глобалния договор на ООН

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН е официално прогласена през 2011 г. от генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун. Обединявайки компании, НПО и образователни институции, тя е най-активната организация в страната в сферата на устойчивото развитие, с професионална експертиза, градена повече от десетилетие в рамките на най-големия световен форум за устойчивост, дефинирал понятието ESG - Глобалния Договор на ООН. Той е най-голямата световна инициатива за корпоративна устойчивост и с повече от 23 000 членове в над 160 държави. Доброволната инициатива на бившия генералния секретар на ООН Кофи Анан обединява бизнес и неправителствени организации, академични институции, градове и агенции на ООН в глобален форум в подкрепа на устойчивия растеж и гражданското общество. 10-те принципа на Глобалния договор на ООН са насочени към прилагане на отговорни бизнес практики в сферата на правата на човека, трудовите норми, опазването на околната среда и борбата с корупцията. Седемнадесетте конкретни Цели за устойчиво развитие на ООН (ЦУР) са световна инициатива, насочена към решаване на глобални проблеми като бедност, глад, неравенство, изменение на климата и други.