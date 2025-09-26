Медия без
6800 лв. месечно за учен ще има по новата програма "Петър Берон"

Второто ѝ издание също е за съвместни кандидатури на индивидуален изследовател и български университет или научна организация

Днес, 13:48
Проектите, сключени през първата година на програма "Петър Берон", ще финансират възнаграждение за учените от 6800 лв. месечно.
Министерството на образованието планира второ издание на националната научна програма "Петър Берон. Наука и иновации с Европа", става ясно от проект на решение на МС за одобряването на въпросната програма.

Първото й издание бе одобрено през август 2018 г., като се изпълняваше на конкурсен принцип от Фонд "Научни изследвания" (ФНИ). "Тя бе ефективна мярка срещу емиграцията на учени и иноватори. Благодарение на нея в страната се създадоха условия за развитие на учени - специалисти, които извършват съвременни научни изследвания и на тази база въвеждат най-новите научни идеи и достижения в образователния процес", мотивират от МОН нуждата от продължение на програмата.

В проекта й е предвидено бюджетът й да бъде до 13,6 млн. лв., като за първата година (2026 г.) е до 2 млн. лв. и може да нарасне до 2,9 млн. лв. за всяка от следващите години до 2030 г. С тези средства ще се финансират научни проекти в различни научни области за всяка конкурсна сесия. Срокът на предложената програма е до 31 декември 2033 г. Както и при предходното издание, програмата е предназначена за съвместни кандидатури на индивидуален изследовател и българско висше училище или научна организация, а срокът по изпълнение на проекта е 2 г. с право на удължаване от 1 г. Бенефициент е българският университет или научна организация.

Проектите, сключени през първата година на програмата, ще финансират възнаграждение от 6800 лв. месечно (с включени осигурителни вноски на работодателя); до 700 лв. месечно семейни помощи, изплащани към възнаграждението, ако изследователят е придружен от семейство с деца; до 700 лв. месечно средства за мобилност, като тук се включват и разходите за първоначалното пристигане на изследователя; до 1200 лв. месечно за разходи, свързани с научни дейности (материали, консумативи), включително и за научното управление по проекта; и до 600 лв. месечно за базовата организация. В случай че не се използват семейни помощи за отглеждане на деца, сумата, предвидена за тях, се добавя към разходите, свързани с научната дейност (материали, консумативи).

Оценяването по програмата се извършва чрез прилагането на оценката на проектното предложение, получена от европейското оценяване по програмата Мария Склодовска-Кюри (MSCA-IF-SG) или чрез оценка, проведена от Фонд "Научни изследвания" по критерии и процедури, които възпроизвеждат тези на процедурата MSCA-IF-SG. Оценяването на проектите, организирано от Фонда, ще e от независими чуждестранни оценители, които отговарят на изискванията за оценител по MSCA-IF.

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в българските висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати. А дългосрочната й цел е значителното повишаване на качеството на човешките ресурси за провеждане на научни изследвания в България на най-високо ниво и осъществяването на трайна положителна промяна на институционалната култура за подкрепа и извършване на научни изследвания, посочват от МОН.

