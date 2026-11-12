ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" готви рестарт на трети блок

В момента централата наема персонал, за да пусне в експлоатация още един блок.

В условията на скъпа електроенергия „КонтурГлобал Марица Изток 3“ се готви да рестартира и трети блок. От октомври във въглищната централа - едната от двете "американски" ТЕЦ в Маришкия басейн, втора по големина в България, работят два блока с обща мощност 400 MW . В момента се търсят хора, за бъде включен още един енергоблок. Ще бъдат наети около 50 специалисти.

Централата имаше дългосрочен договор за продажба на тока на НЕК по преференциални цени, който през 2024 г. изтече. Предприятието излезе на свободния пазар, като при ниски цени на електроенергията спира, защото става нерентабилно. Въглищните мощности се включват при голямо търсене и високи котировки на тока, както е сега.

Междувременно тецът инвестира в "зелени" мощности. На територията на централата вече работят батериен комплекс и соларен парк. Пуснатата в началото на годината система за съхранение на енергия е с мощност 202 MW и капацитет 500 MWh.

Мажоритарен собственик на предприятието е международната група ContourGlobal, която притежава 73%, а държавната НЕК има 27% участие. През лятото се разбра, че има кандидат-купувач за въглищните активи - „Номад Кепитал Груп“. В момента Комисията за защита на конкуренцията проучва ефектите от такава сделка, преди да се произнесе с одобрение или отказ.

Предвижда се "зелената" част - фотоволтаичния парк и батерията, да бъде отделена в ново дружество, дъщерно на групата "КонтурГлобал", след одобрение от КЕВР.