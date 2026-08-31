Русе-Бяла ще е магистрала до 2029 г., зарече се министър Шишков

Русе - Бяла сега е голо поле, но след две години ще е магистрала, обеща министър Иван Шишков по време на инспекцията.

Министър Иван Шишков обеща до края на 2028 г. да пътуваме от Русе до Бяла по магистрала, след като направи инспекция на строителните работи по трасето.

70-километровият участък, който разчита на финансиране от ЕС, е част от големия проект за изграждане на вертикалната магистрала от Дунав през Велико Търново до ГКПП "Маказа", тоест до границата с Гърция. Регионалният министър подчерта, че в инспектираната отсечка се строят редица сложни инженерни съоръжения. И допълни, че в последните години не са били изграждани виадукти с параметри като на предвидените тук - единия с височина 85 м и дължина 700 м, а другия – с височина близо 45 м и дължина 800 м.

Магистралата ще бъде проектирана в цялост до Маказа. До година и половина трябва да има идеен проект и подробен устройствен план за трасето от Велико Търново до Маказа. За него ще се търси концесионер, посочи арх. Шишков, който е привърженик на публично-частното партньорство.

Той не пропусна да се оплаче от лошо наследство в пътната инфраструктура:

„Обходът на Габрово показва само едно – във времето назад ни докараха дотам, че строяха хаотично, че няма свързаност, че няма магистрали. Защото това, което имаме, не е магистрала“, така отговори Шишков на въпрос за изграждането на тунела под Шипка, като поясни, че обходният път е с по една лента в посока.

Предстои да бъде одобрен проект за ремонт на пътя от Плевен до Ботевград, възложен през 2023 г., информира още министърът, като коментира: "Последните две-три години буквално не се е случило нищо – каквото оставихме, това намерихме".