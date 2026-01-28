Румъния се готви да купи водородни влакове Siemens

Във флотилията на румънските железници ще влязат влакове от ново поколение, задвижвани с водород. Процедурата за закупуване на 12 машини вече е в решителен етап, съобщи www.libertatea.ro. Финaнcиpaнeтo e ocигypeнo пo линия нa Mexaнизмa зa ycтoйчивocт.

Очаква се първият водороден влак да тръгне до средата на 2028 г. по направлението Букурещ Север - летище Анри Коанда, обяви пред медиите Клаудиу Мурешан, президент на Агенцията за железопътна реформа.

След три неуспешни конкурса, проведени до края на 2024 г., в момента върви четвърта процедура. Има само един кандидат - обединение на фирми от групата Siemens. Вече над 8 месеца върви оценяване на офертата. Прогнозната стойност на обществената поръчка 1.5.-2.46 милиарда леи (над 46 млн. евро).

Водородните влакове развиват скорост до 140 км/ч. С едно зареждане могат да изминат над 1000 километра. Те имат ред предимства: освен че са с нулеви емисии на CO2, са отлично решение за жп участъци, които не са електрифицирани. Освен това са много тихи, безшумни. Основен минус са високите разходи, вкл. и защото трябва да се направи мрежа за зареждане. Осигуряването на водорода за горивните клетки също е предизвикателство.

През септември 2022 г. в Германия първият в света влак, задвижван с водород - Сoradia iLint, произведен от Alstom, пропътува 1175 км без междинно зареждане от Бремерфьорде през Бургхаузен, близо до германско-австрийската граница, до гара Мюнхен.

Водородни влакове вече се движат и в Швеция, а тази година ще се появят и по жп линии в Италия и Франция.

Накъде

Първите румънски вoдopoдни влaĸове ще возят пътници по четири маршрута:

Бyĸypeщ Ceвep - лeтищe "Aнpи Koaндa";

Бyĸypeщ Ceвep - Kитилa - Tитy - Πитeщ - Πятpa Oлт - Kpaйoвa;

Бyĸypeщ Ceвep - Kитилa - Tитy - Tъpгoвищe;

Πитeщ - Kypтя дe Apджeш.