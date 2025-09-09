Родното свиневъдство покрива само 35% от нуждите от месо на пазара

Кризата в свиневъдството, настъпила през 2019 г. заради откриването на огнища с африканска чума и унищожаването на 25% от животните, вече е преодоляна. През 2024 г. е възстановено производството на свинско месо и дори леко завишено до 83 000 т. Това производство обаче задоволява само 35 – 40% от вътрешния пазар, останалото се осигурява от внос.

Това обяви пред БНР изпълнителният директор на Асоциацията на свиневъдите в България Димитър Михайлов.

Данните за производството на свинско месо в страната показват, че ако управляващите действително наложат минимум 50% квота за българско производство в търговките вериги, неминуемо ще се появи недостиг на пазара, а оттам и повишение на цените.

Липсата на големи кланици у нас пречи на свиневъдните ферми да се развиват, обясни Михайлов. По думите му българските месопреработватели са получили мащабно финансиране по европрограмите в последните 10-15 години, но те не са инвестирали в големи кланици и сега зареждат разширените си мощности със суровина от Западна Европа. Държавата също не предприема мерки за решаване на този проблем.

Друг проблем за свиневъдните ферми е, че от 2019 г. износът на свинско месо от България е силно ограничен - на практика е възможен само в зони в ЕС, в които също е била регистрирана африканска чума по свинете. Напълно е забранен износът за страни извън ЕС.

В момента има шанс ограниченията за износ да паднат, защото Министерството на земеделието и храните смята да промени отчитането на наличие на антитела в животните. Няма да се считат за болни дивите свине с антитела и това драстично ще намали случаите, които се докладват, каза Михайлов.

Свиневъдството регистрира огромни загуби след 2019 г. и заради ковид кризата и последиците от войната в Украйна. Бъдещето обаче не е по-оптимистично, казват от асоциацията. Митата, които въвежда САЩ, и отговорът на Китай, който обяви тези дни, че налага 13 до 63% мита за износителите на свинско месо, ще доведат за пореден път до драстичен спад на цените заради затруднения износ.

На този фон ЕК постоянно въвежда "зелени" изисквания, които вдигат себестойността на продукцията ни и я правят неконкурентна, казва Михайлов. За пример той дава последните идеи на ЕК да премахне клетките за отглеждане на свине, птици и телета, за които обяви обществено обсъждане до края на годината. Това изисква цялостна промяна на технологията във фермите и опасност от смачкване на малките прасенца, казва Михайлов. От бранша изчисляват огромни загуби, ако се изпълни искането на ЕК да се махнат фиксаторите.

Земеделската общност се противопоставя категорично на тази промяна, но трябва и държавата да бъде активна и да каже "Не", призова Михайлов.