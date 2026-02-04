НС гласува на първо четене да се създаде Гаранционен туристически фонд

С гласовете на ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН парламентът прие на първо четене създаването на Гаранционен туристически фонд, който да покрива загубите на клиентите на фалирали туроператори, както и да гарантира безпроблемното им прибиране в страната при почивки и пътувания в чужбина.

Законопроектът е от няколко години, но едва сега влиза за обсъждане в пленарна зала. Шансовете му да бъде окончателно приет обаче са малки предвид предстоящите предсрочни парламентарни избори. Още повече, че по време на днешния дебат стана ясно, че по предложените текстове има множество критики и отрицателни становища и дори вносителите обявиха, че предстоят сериозни промени преди второто четене.

Това всъщност е втори законопроект за създаване на гаранционен фонд с промени в Закона за туризма, който е внесен още през лятото на 2025 г. от депутати от управляващата коалиция - членове на комисията по туризъм в парламента. Преди това имаше законопроект на Министерството на туризма, но той дори не бе приет от Министерски съвет.

Иначе за създаване на Гаранционен туристически фонд, който в по-голяма степен да защитава потребителите, браншът настоява отдавна. Необходимостта от по-сигурна защита за туристите се изостри особено силно по време на ковид-пандемията, когато туристически агенции и туроператори трябваше да връщат огромни суми на клиентите си заради неосъществени почивки и пътувания. Тогава те обявиха, че задължителната застраховка "Отговорност на туроператора" не защитава потребителите от провалени пътувания, защото застрахователите отказват да плащат обезщетения или ако платят такива, те са малка част от направените разходи.

Затова сега се предвижда комбиниран модел на защита на потребителите от евентуален фалит на туроператора и провалени почивки. От една страна туристическите фирми ще трябва да правят отчисления за новия Гаранционен фонд, които са в размер на 0.25% от оборота, а от друга страна - остава задължението и за застраховки "Отговорност на туроператора".

"Този модел натоварва туристическия бранш и финансово, и административно, а това ще се отрази и на крайната цена на туристическите пакети", обявиха депутати от "Възраждане". Според тях законопроектът се нуждае от сериозно пренаписване.

"Предлагате нефелен закон, вместо първо да го съгласувате с бизнеса и с други държавни институции", каза Цончо Ганев, който припомни, че Министерството на икономиката и индустрията е изразило отрицателно становище за предлагания хибриден модел между застраховки и вноски във фонда и за липсата на ясно разписани разпоредби как ще работи и ще се управлява новия фонд.

Самите вносители, както и министърът на туризма Мирослав Боршош, признаха, че има ред текстове, които трябва да се прецизират и дори обсъдят наново между двете четения. Според тях обаче по-важното е, че на законопроекта за създаване на Гаранционен туристически фонд му се дава ход.

"Този закон се чака повече от 5 години не само от туристическите фирми, но и от пътуващите, защото сега те не са защитени, ако туроператор откаже пътуването - застрахователните дружества отказват да обезщетяват или го правят на 20%. С новия фонд се гарантира, че хората ще си възстановят средствата и ще се върнат в родината, а нека законодателят реши на второто четене дали да остане и застраховката като допълнителна защита", каза министър Боршош.

Депутати от туристическата комисия от ГЕРБ, ДПС-НН, ИТН и БСП призоваха останалите народни представители да подкрепят законопроекта на първо четене въпреки "многото несъвършенства" в него, а при второто му четене да ги коригират. "Надали обаче ще стигнем в този парламент до второ четене", призна Любен Дилов от ГЕРБ.

От ПП-ДБ и "Възраждане" гласуваха "въздържали се", а АСП, МЕЧ и Величие - "против".