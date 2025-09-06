Кампанията "ДълголЯтие" кани есенни туристи по Южното Черноморие

„Кога свършва лятото? Решаваш ти!“ - това е мотото на кампанията, която кани на почивка по Южното Черноморие през септември и октомври.

Министерството на туризма обяви старта на инициативата "ДългоЛятие". Както подсказва името, идеята е активният летен сезон специално по Южното Черноморие да продължи и в ранната есен.

"Регионът предлага съчетание от плажове, винени турове и дегустации на местни храни, СПА уикенди и фестивали, музеи, културни и исторически обекти. "Всички тези богатства са достъпни през септември и октомври, когато условията за пътувания и почивка остават благоприятни", поясняват от МТ.

Кампанията под наслов „Кога свършва лятото? Решаваш ти!“ е обща кауза на централната и местата власт. Ресорното министерство, областната управа на Бургас и кметовете искат Южното Черноморие да се рекламира като единен туристически продукт. Кампанията ще акцентира на кратките разстояния между курортите и възможността туристите да правят кратки пътувания от един град до друг, като посещават различни атракции и събития от програмата в ранната есен.

Идеята за удължаване на сезона по Южното Черноморие е отдавнашна. Може би промените в климата най-сетне ще доведат до осъществяването й.