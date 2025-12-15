Френската TotalEnergies ще прави завод за синтетичен метан в САЩ

Големи международни компании стартират в САЩ Live Oak - амбициозен проект за производство на синтетичен метан. В "зеления" проект френската TotalEnergies и партньорът и Tree Energy имат по 33.35% участие, а останалите 33.3% са на консорциум на три японски корпорации - Оsaka Gas, Toho Gas и Itochu.

Производството ще се разгърне на площадка в щата Небраска. В проекта Live Oak вместо изкопаеми ресурси ще се използва биогенен въглероден диоксид - от местни заводи за производство на биоетанол и енергия от възобновяеми източници. Така CO2 няма да се изхвърля в атмосферата, а ще се използва повторно в производствения цикъл. Стартирането на производството е планирано за 2030 г.

Японските газови компании Osaka Gas и Toho Gas ще бъдат основните купувачи на синтетичен метан. Това е част от стратегията им за постепенно „позеленяване“ на газовата мрежа. Тяхната цел е до 2030 г. да заменят 1% от обикновения газ с неговия синтетичен аналог и така да намалят въглеродния отпечатък.

При изгарянето си този газ също като обикновения природен газ отделя CO2, но общото му въздействие върху климата се счита за по-малко. Това е заради затворения цикъл - въглеродът се улавя от промишлените емисии и се "впряга" в производството на синтетичен метан.