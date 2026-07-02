Финландия се сбогува с архаичните телефонни линии

Шефовете на "Елиса" Тони Манер и на финландската агенция за транспорт и комуникации (Traficom) Ярко Сааримяки проведоха символичен последен разговор по медната жица на 30 юни.

Финландия приключи със старите аналогови стационарни телефони. Мрежата с медните кабели отива в историята след близо 150 години вярна служба. В родината на "Нокиа" масово се ползват дигиталните гласови комуникации.

„Елиса“ (Elisa) бе последният голям финландски телеком с такава мрежа. Според обществената телевизия „Юле“ (Yle) все пак в страната остават няколко малки местни оператора, които поддържат общо няколко хиляди аналогови телефонни поста.

Така Финландия става поредната европейска държава, която се прощава с "настолната" услуга, предоставяна по медни кабели - след Естония, Нидерландия, Норвегия и Испания. Светът развива мобилните комуникации и оптичните мрежи, които наред с интернет предлагат и гласови услуги.