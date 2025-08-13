ЕК одобри покупката на TBI Bank от американския фонд Advent

Европейската комисия е одобрила придобиването на TBI Bank от американския инвестиционен фонд Advent International, съобщиха от финансовата институция. Очаква се сделката да бъде финализирана през последното тримесечие на 2025 г.

Припомняме, че през април международната финансова компания 4finance Holding S.A. със седалище в Рига подписа окончателно споразумение за продажбата на TBI Bank чрез дъщерното ѝ дружество TBI Financial Services B.V. на Advent International, водещ глобален инвеститор в рисковия капитал.

Освен в България TBI Bank работи на банковите пазари в Гърция и Румъния, поради което продажбата й трябваше да мине и през европейско одобрение, а не през българската Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).

ЕК е заключила, че нотифицираната сделка няма да породи опасения за конкуренцията предвид ограничените пазарни позиции на компаниите. Сделката е била разгледана по опростената процедура за преглед на сливания. Засега условията по сделката все още не са разкрити.

Чрез различни дигитални канали и присъствие в 32 000 търговски обекта, TBI Bank има клиентска база от над 2.4 милиона души. Нейният дигитален бизнес модел и подход, фокусиран върху клиента, доведоха до това TBI Bank да се превърне в една от водещите и най-бързо развиващите се дигитални банки в региона. На 10 юни 2025 г. tbi bank обяви консолидирани неодитирани финансови резултати за първото тримесечие на 2025 г., които показаха нетна печалба от 14 милиона евро, което е с 22% повече от същия период на предходната година,

Това е поредната сделка на Advent International в банковия сектор по света. Другите инвестиции на фонда включват Nubank, най-голямата независима дигитална банка в света, Addiko Bank, специализирана банка за потребители и малки и средни предприятия активна в Централна и Югоизточна Европа, KreditBee, една от водещите платформи за потребителско финансиране в Индия, Aareal Bank, водещ доставчик на финансови решения и услуги, с фокус върху недвижимите имоти, и YES Bank, шестата по големина частна банка в Индия.

Американският фонд Advent е познат в България като първият приватизатор на БТК.