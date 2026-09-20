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Датската "Викинг" пуска втори кораб на водород за 1000 пасажери

Viking Astrea ще прави круизи в Средиземно море и Северна Европа

21 Септ. 2026
Круизната компания "Викинг" скоро ще има втори водороден кораб във флотилията си - Viking Astrea.
Круизната компания "Викинг" скоро ще има втори водороден кораб във флотилията си - Viking Astrea.

Датската круизна компания Viking скоро ще разполага с втори кораб, задвижван с водород, съобщи Marineinsight.com.  Viking Astrea се строи в Анкона, Италия, в корабостроителницата на "Финкантиери".  в Анкона, Италия. Очаква се корабът да започне първото си пътуване през май догодина. Той ще разполага с 499 каюти за до 998 пасажери.

Viking Astrea ще се задвижва от хибридна система - с втечнен водород и горивни клетки, с мощност 6 мегавата (MW). Системата е дело на Isotta Fraschini Motori (IFM) - дъщерно дружество на "Финкантиери", специализирано в усъвършенствана технология за горивни клетки.  Благодарение на нея корабът ще работи с нулеви емисии.

Церемонията по пускането на вода в Анкона започна с прерязване на шнур, което позволява водата да навлезе в корабния док. Довършителните работи по конструкцията и интериора ще продължат на друг док. 

През март пак в Анкона бе пуснат във вода Viking Libra - първия в света круизен кораб на водород с нулеви емисии.
 

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Viking Astrea, Финкантиери

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