Американците "погребаха" стотинката си

Производството на монетата от 1 цент спира завинаги, защото излиза прекалено скъпо

Днес, 12:00
На траурната церемония в главната роля бе актьор, представящ Ейбрахам Линкълн - президента, чийто лик е на американското пени от 1909 г. насам. 
Стотици американци се събраха на "Линкълн Мемориал" във Вашингтон за символичното погребение на монетата от 1 цент, наричана "пени", съобщиха световните агенции. Опечалени носеха бял ковчег, пълен с дребните монети.  

"Траурната" церемония е заради съобщението на Монетния двор на САЩ, че прекратява производството на "стотинките". Още през февруари президентът Доналд Тръмп разпореди да се сложи край на отсичането на пенитата, след като Министерството на финансите изчисли, че производството на 1 цент излиза 4 пъти по-скъпо от неговата стойност (заради по-високите цени на медта и цинка, от които се изработва монетата).

Погребението е само символично, тъй като вече отсечените пенита си остават в обращение. В момента в оборот са около 114 милиарда броя от американските "стотинки".

Министърът на финансите Брандън Бийч заяви, че последните отсечени монети ще бъдат предложени на търг, а постъпленията ще бъдат насочени към програми за опазване на културно и историческо наследство.

