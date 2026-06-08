Хороскоп за понеделник

Овен

Каквото трябва да направите днес, направете го. Нищо не отлагайте за следващите дни, защото няма да се получи. Те няма да ви донесат нито повече светлина, нито по-добри условия. Започнете деня сериозно, прегледайте основните си задачи и до обяд свършете всичко изостанало от миналата седмица. Ако имате запланувани срещи и те са в предобедните часове, постарайте се да преминете през тях без сътресения и вземане на решения.

Телец

Започнете седмицата много стегнато и сериозно. Денят е подходящ за начало на печеливши комбинации. Мислете с материални категории и цифри. Този понеделник, противно на общоприетото, е подходящ за заеми, за теглене на кредити, за печелене на пари от свои и чужди проекти. След обяд нещата около вас ще влязат в обичайния си ритъм и ще станете по-резултатни. Ще ви се открие възможност за голяма покупка, свързана с деловата ви дейност.

Близнаци

Ако това, което ви е неприятно в работата, прехвърлите на други хора, през деня няма да имате никакви проблеми. В деловата ви дейност днес ще имате приятни моменти - ще ви се издължат длъжници, ще получите неочаквана печалба. Понеделникът ви обещава една приятна седмица, ако сте спокойни и действате хладнокръвно. Не позволявайте да ви притискат точно днес с отговорни решения. Младите Телци ще прекарат целия днешен ден в колебания.

Рак

Денят ще ви даде възможности за печалба. Ще се хвърляте в две посоки, ще тъчете на два стана и малко време ще остава за близките ви и за самите вас. Има опасност ваши стари грешки да излязат наяве, затова много внимавайте кого и къде каните. В никакъв случай няма да се измъкнете от обещанията си, независимо на кого са дадени. Пробвайте се и на нова или допълнителна работа. Много е вероятно да имате поводи за радост в семейството си.

Лъв

Направете всичко възможно да запушите многото финансови дупки. Днес не правете големи покупки, не вземайте пари назаем и се погрижете за здравето си. Това е най-важното, което трябва да ви води в началото на седмицата. Трудно ще изпълнявате обещанията си, затова не влизайте в конкретност по време на преговори и не потъвайте в обяснения защо "това" не може да стане. В следобедните часове се постарайте да отидете където ви се иска.

Дева

Не пропилявайте излишно време за тичане по чужди задачи. Най-доброто за вас ще е да работите само за себе си. Ако нещо не изпълните, ще чуете неприятни приказки. Днес след обяд, а може би и вечерта вероятно ще ви се отвори врата за нещо или за някъде, но ако не реагирате светкавично, много бързо ще се затвори. С времето ще разбирате какво сте изпуснали заради бавната си реакция или колебанието. Решете се на промяна, ще е за добро.

Везни

Понеделникът ви предлага лесни победи. Бързо ще надделеете над конкуренцията и това ще повдигне самочувствието ви. Тези от вас, които ще се явяват на интервюта за работа, трябва да го направят в предобедните часове. Следобедът ще бъде по-изморителен и несигурен. Ако имате юридически затруднения, днес ще намерите адвокат или човек, който ще ви представя успешно. Началото на седмицата е силно, използвайте го.

Скорпион

Днес се натоварете повече на работното място, поемете риска, защото той ще ви възнагради богато още в следващите няколко дни. Не плащайте предварително за обещана услуга или за инвестиция, която ви се описва като прекалено добра, бъдете предпазливи с даването на пари, особено в този понеделник. След обяд ще ви тръгне повече и на работа, и на любов. Предложенията за допълнителен ангажимент, които ще получите, няма да ви затруднят.

Стрелец

Понеделникът идва с възможности за нова работа, а ако сте безработни, още днес ще разберете за възможност да започнете желана дейност. Тези от вас, които са със собствен бизнес, е добре да не проявяват претенции нито на работното място, нито в дома си. Каквото и да направите, все ще има забележки, затова не се опитвайте да сте перфектни. В следобедните часове проведете разговор с колегите си за организацията на работата и за пари.

Козирог

Днес не прекъсвайте връзки и работа, особено ако още не сте се ориентирали добре. Ще се справите с натоварването си, а то ще е много голямо, и ще успеете да подготвите някои неща за следващия ден. Денят ви предлага много нови контакти, които бързо ще прераснат в трайни връзки. Възобновявате стари, но няма да пренебрегнете нито един от новите контакти. Някои от декемврийските Козирози ще си позволят да теглят кредити.

Водолей

Пръскате сили и възможности в няколко посоки и е много вероятно да получавате придобивки от много места. В следобедните часове някои ще оглеждат имот - вероятно нов дом или офис, и ще са неспокойни и разколебани в решението си да купуват. Това, което правите днес, ще има отражение върху личния ви живот и приятелите. За февруарските Водолеи има вероятност от разпадане на връзки и разместване на пластове на работното място.

Риби

Не рискувайте с нищо през този понеделник. Бъдете много внимателни, някой се опитва да се намести там, където вече здраво сте стъпили. Това се отнася дори за личния ви живот. Възможни са и здравословни проблеми от напрежението. Ще се наложи не само да направите пътуване, което не ви е по сърце, но и да преглътнете доста горчиви неща във връзка с него. Проявете сдържаност и не реагирайте първосигнално, пазете се от емоции.