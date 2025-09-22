Хороскоп за понеделник

Овен

Напълно разбираемо е днес да имате известни главоболия във финансовата сфера. Вземете мерки, за да преодолеете възникването на по-сериозни проблеми. Следете за развитието на инициативите ви, като не губите личния си контрол или участие в започнатите от вас самите проекти преди време. Предпазвайте се от ентусиазъм в професионалната сфера, породен от желанието ви да достигнете по най-бързия начин до крайните цели.

Телец

Спокойствието и вътрешната ви увереност ще ви дадат сили да се справите с непредвидени административни затруднения. Не се колебайте да търсите съмишленици сред колегите, опонентите или началниците си, като единствено ще трябва да изкажете по подходящ начин идеите и стремежите си. Съветвам ви да съхраните дипломатичния тон и в отношенията с интимната си половинка. Залагайте на компромисите и не си мислете, че само вие правите отстъпки.

Близнаци

Мнозина от вас обмислят началните стъпки в реализирането на проект, който може да е свързан и със стремежа към коренна промяна в живота ви - смяна на населено място, град или дори държава. Предпазвайте се от непредвидените разходи за подобряване на някои обстоятелства в дома ви или на работното място. Напълно възможно е най-накрая някои да изкажат на глас своите желания, стремежи и предпочитания, дори и това да създаде известен смут сред колегите и приятелите ви.

Рак

Не поемайте рискове, с които не бихте могли да се справите, ако възникнат непредвидени затруднения. Обстойно размишлявайте върху възможностите си в професионалната сфера, преди да се впуснете в тяхното преследване. Твърде вероятно е нещата, които ви изглеждат примамливи, да се окажат доста трудни и незаслужаващи внимание в перспектива. Не прекалявайте с липсата на умереност при изразходването на наличните си парични средства.

Лъв

На мнозина ще им се предоставят неочаквано изгодни шансове да предприемат пътуване за удоволствие. Не се лишавайте от възможността да се освободите от натрупания от вас стрес през изминалите работни дни. Планетните разположения ще ви помогнат в сърдечните истории, но като че ли е по-важно да останете верни на себе си и да сте правдиви към интимната си половинка. Необвързаните представители от знака ще копнеят за романтични изживявания.

Дева

Внимавайте от необмисленост да не затворите някоя врата пред себе си и да не навредите на хората, които не заслужават това. Най-добре ще е да използвате излишъка от енергия за работата си. Повечето от вас ще имат шанса да започнат реализацията на своите идеи. Важното е на всяка цена да избегнат излишното домогване до лидерски позиции. Тези, които планират пътувания днес, ще могат да ги осъществят в края на седмицата.

Везни

Работата ви ще е изпълнена с предизвикателства и ще ви е нужен много опит, за да се справите. Усмихнете се, защото вие имате тази рутина и за вас ще бъде лесно и приятно с един замах да елиминирате всички трудности. Лесните ви победи ще направят впечатление на партньори, колеги, шефове. Не бива да допускате мързелът да ви победи, защото така задачите ще се натрупат и ще останат много несвършени неща, които трябва да се направят в срок.

Скорпион

Всички трябва да запазят ума си бистър и хладен. Не се поддавайте на емоции, защото това може да ви доведе до самосъжаление. Вие много добре знаете, че след това идват обезверяването и нежеланието за работа. Едно отпускане сега може да ви навреди. За помощ можете да разчитате само на колега Дева, защото това е човек, който би могъл да ви съдейства с мъдър съвет и да гарантира дискретност. Внимавайте да не прекалите със заповедническия тон.

Стрелец

Мнозина, стартирали нова дейност, са в състояние да направят първите оценки дали са избрали сполучливо времето за старта. Среща ще стане причина родените през декември да помислят по различен начин и много по-сериозно за възможността да започнат допълнителна дейност или да разширят това, което вече са започнали. Трудно ще се окажете без компания, ако самите вие не поискате да сте сами. Колкото и да ви е неприятно, налага се да пестите.

Козирог

Не изпреварвайте събитията, независимо дали са в деловата сфера, или в личния живот. Ако насилвате нещата, ще сбъркате. По-добре е да проявите търпение и всичко да върви с времето си. Ако искате да не попадате в капаните на собствените си грешки, подбирайте хората, с които общувате. Родените в началото на знака ги очакват големи натоварвания. Повечето от вас не се предават пред трудностите, но сега няма да ви е толкова лесно.

Водолей

Трябва да задържите територията, която сте завладели. Налага се да бъдете предпазливи по отношение на жена, която ще се помъчи да влезе под кожата ви, защото си е обещала да провали част от целите ви. Ако се налага, внимателно потърсете консултация със специалисти. Нещата в личния ви живот са по-стабилни и това ще ви улесни. Проведете сериозен разговор с роднина, който не знае какво иска и непрекъснато внася напрежение сред близките ви.

Риби

Привличат ви големите идеи, искате работа с голям размах, но понеделникът не е подходящ за големи дела и нови начинания. Тези от вас, които се занимават с изкуство, ще имат възможност сега да му се отдадат с цялата си душа и сърце. Понеделникът ще е напрегнат за родените под знака на Риби, макар че видимо нищо лошо няма да ги преследва. Получавате много приятна покана за път в страната. Вашите принципи са вашите закони и вие се придържате към тях.