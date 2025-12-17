Ямайски ритми: идват Шон Пол и групата на Боб Марли

Ямайски ритми ще звучат в Борисовата градина през предстоящото лято. На сцената на Vidas Art Arena (бивш Колодрум) ще излязат звездата Шон Пол и групата на Боб Марли The Wailers.

Концертът на Шон Пол е на 13 май. Световната звезда се завръща с карибски ритми 14 години след първото си гостуване на фестивала Elevation. Шон Пол Енрикес, както е пълното име на изпълнителя, е роден в Кингстън през 1973 година. Когато е на 24 години, цял свят научва името му с хитовото парче Infiltrate. Големият пробив обаче идва през 2000 година с дебютния му албум Stage One, в който са събрани песни като Deport Them, No Bligh и Hot Gal Today, съвместно изпълнение с Mr. Vegas. Вторият му запис Duty Rock разчупва стереотипите за денсхол музиката, изпраща четири хита в топ 15 на "Билборд" и печели "Грами" за най-добър реге албум. В същия период Шон Пол работи с Бионсе по песента Baby Boy, с Блу Кантрел по Breathe и с Бъста Раймс - Make It Clap. Отличен с Ордена за отличие от правителството на Ямайка за приноса си към националната култура, Шон Пол остава една от най-разпознаваемите звезди от карибския остров.

Билетите за концерта му Rise Jamaica се продават в Ticketstation на цени от 50 евро.

Шон Пол (р. 1973 г.) е ходел прав под масата, когато Боб Марли основава легендарната си група The Wailers. И все пак реге формацията ще пристигне в София в същото лято - на 15 юли, за да отпразнува 50 години на сцената. Юбилейното турне 50 Years of Positive Vibrations отбелязва половин век от издаването на албума Rastaman Vibration (1976). По това време регето тъкмо прохожда извън Ямайка и именно този албум утвърждава Боб Марли на световната сцена. Песни като Positive Vibration, Roots, Rock, Reggae и War носят заряд на съпротива, вяра и човечност в музика, която събира хората и ги кара да се вслушат един в друг. Днес наследството на The Wailers продължава да живее под ръководството на Астън Барет мл., син на легендарния Астън "Фемилимен" Барет. До него на сцената застава вокалистът Мичел Брунингс. Барет младши неотдавна влезе в ролята на баща си в биографичния филм "Боб Марли: One Love". Въпреки че Марли си отиде през 1981 г., The Wailers не живеят единствено в спомените - доказват го номинираните за "Грами4 техни албуми One World и Evolution, продуциран от Емилио Естефан мл.

Билетите за концерта на 15 юли, където ще прозвучат както най-емблематичните песни на Боб Марли, така и новите композиции на групата, се продават в Ticketstation на цени от 40 евро.