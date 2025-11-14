Медия без
Валидират последна марка с бг номинал с лика на Добри Христов

Събитието ще се състои във Варна в чест на 150-годишнината на големия композитор

Днес, 13:33
Карта максимум на Варненското филателно дружество
Днес от 14.00 часа Варна е домакин на специално събитие – официалното валидиране на пощенска марка с лика на Добри Христов (1875-1941), в памет на 150 години от рождението на бележития варненец, музикален педагог, критик, композитор и академик с огромен принос за развитието на българската музика и българската музикална култура в първите две десетилетия на ХХ век.

Пощенската марка с лика на Добри Христов ще бъде валидирана на сцена Ротонда (фоайе първи балкон) във Варненската опера от Светослав Гочев – регионален представител на „Български пощи“, Даниела Димова – директор на Театрално-музикален продуцентски център и Държавна опера Варна, и Йорданка Манева – заместник-директор на НУИ „Добри Христов“. Фактът, че се валидира една от последните пощенски марки с български номинал, преди навлизане на еврото у нас, придава допълнителна стойност на събитието. Партньори в неговото провеждане са фондация „Добри Христов“, Варненската опера, НУИ „Добри Христов“ и Регионална библиотека "Пенчо Славейков", която представя своята документална изложба „Музикалната вселена Добри Христов“.

Освен богатата експозиция, която проследява с много текстови и снимкови материали живота и творчеството на Добри Христов, посетителите ще могат да разгледат специално подготвеното от регионалния екип на „Български пощи“ ретро работно място, както и да закупят пощенската марка на стойност 0,95 лв. и прилежащия към нея пощенски плик от изнесеното за случая филателно гише. Очаква се да присъства и дизайнерът на пощенската марка проф. Пламен Вълчев.

Следвайки традицията при валидиране на пощенски марки, свои „карти максимум“ са подготвили специалистите от Варненското дружество на филателистите, филателно дружество „Добруджа“ и Шуменското филателно дружество. Наред с филателистите, в събитието ще се включат възпитаници на НУИ „Добри Христов“ от класовете по рисуване и ученици от СОУ „Св. Климент Охридски“, които ще изнесат кратка програма. От Регионалното представителство на „Български пощи“ са предвидили подаръци за младите таланти.

 

 

Специалният плик към марката
