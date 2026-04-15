Три изложби в един ден открива Константин Константинов в Пловдив

Пловдив ще се превърне на 17 април в сцена на необичайно художествено събитие – три изложби на Константин Константинов ще бъдат открити в три различни пространства в града. Известният артист ще представи многопосочните си търсения и открития, обединени от основната идея за среща с публиката.

Началото е в 17.00 часа в галерия Love My Time на Италианската уличка. В 18.30 часа в Градската художествена галерия на ул. „Княз Александър I“ 15 ще бъде открита основната изложба – Too Many Portraits/„Твърде много портрети“, разкриваща по-концептуалния стил на Константин Константинов, в чиито платна от тази поредица лицата се повтарят, размиват и разпадат, сякаш отказват да бъдат разпознати.

Too Many Portraits/„Твърде много портрети“ се случва непосредствено след мащабната експозиция, посветена на 70-годишнината на Анастас Константинов (1956-2017), едно от значимите имена в съвременната българската живопис. Своеобразната приемственост в духовния диалог между поколенията на бащата и сина е закодирана в енергията, освободеността и отдадеността им към изкуството.

Третата локация остава изненада за публиката и ще бъде разкрита в последния момент. „Натрупването на образи създава усещане за пренаситеност, напомнящо за модерния свят, в който идентичностите се умножават и губят почти едновременно. И все пак, въпреки тази фрагментарност, във всяко лице остава нещо лично – следа от среща, момент на близост, които зрителят интуитивно разпознава“, казва кураторът на изложбата Деян Павлов.

Творбите на Константин Константинов се отличават с ярка експресивност, смели цветове и свободни форми. Той съчетава традиционната живопис с експериментални прийоми, като често работи на границата между фигуративното и абстрактното. Вдъхновен както от класическите майстори, така и от съвременната визуална култура, художникът създава свят, доминиран от стихията на импровизацията.

Константин Константинов е роден на 30 юли 1985 г. Завършил е Факултета по изкуства към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и до днес има над двадесет самостоятелни изложби в България и чужбина. Дебютът му зад граница е в галерия "Алфа Арт" в Ню Джърси. Негови произведения са показвани в галерии и на аукциони в САЩ и Европа, включително и от Sotheby's, а интересът към работата му продължава да расте. Картини и скулптури на артиста са в национални и международни колекции. Самият автор в социалните мрежи кани на 17 април ценителите на пътешествие през неговите различни светове, наситени с експресия и емоционални послания, като обещава среща с изкуство, което докосва и остава. В трите изложби той не само ще покаже нови творби, но и ще предизвика публиката, увличайки я в динамично многопластово съпреживяване, отбелязват организаторите на събитието.