Рикардо Мути ще дирижира концерт в затвора

Италианският диригент Рикардо Мути, който е заставал с палката си в най-престижните световни зали и пред най-големите оркестри и солисти, ще дирижира младежкия оркестър "Луиджи Керубини" в затвора на Милано, предаде информационна агенция АНСА. Концертът ще се проведе на 10 януари в театъра на затвора и ще бъде изпълнен на така наречените "морски инструменти" - изработени от дървото на лодки, използвани от бежанци. Инструментите са произведени от самите лишени от свобода в работилници зад решетките.

"Дори у тези, които са извършили брутални престъпления или са поели по грешен път, съм виждал готовност да се отворят за красотата", отбелязва маестро Мути, който често е изнасял концерти в затвори, и които той смята за "дълбоки и изключителни преживявания от човешка гледна точка". "Морските инструменти", продължава Мути, "ме трогнаха веднага - дърво на смъртта, което се е превърнало в символ на надеждата."

"Благодарен съм на Маестро Мути", подчертава Арнолдо Моска Мондадори, президент на фондация Casa dello Spirito e delle Arti, "за това, че даде глас, чрез оркестър "Луиджи Керубини", на всеки мигрант и всеки затворник, така че чрез изкуството и красотата да може да се развива една култура, която се противопоставя на културата на отхвърлянето и безразличието."

Програмата включва, наред с други произведения, Концерт в ла мажор за струнни и клавесин на Антонио Вивалди, както и произведения от Джузепе Верди - увертюрата към "Набуко", "Аве Мария" от "Отело" със сопраното Роза Феола и прочутия хор на евреите Va' pensiero от "Набуко". В рамките на събитието затворниците ще четат лични текстове и стихотворения.

"Този ​​концерт изгражда мост между затворническата общност и гражданското общество", коментира Розалия Марино, директор на затвора, "демонстрирайки как културата може да подобри качеството на живот дори в труден контекст като този на затвора, ако бъде призната за основен фокус и достъпна за всички. Това е ценна възможност да се потвърди ролята на затвора в образованието и рехабилитацията, а не само в наказването на задържаните там, без никога да се губи от поглед тяхната идентичност като човешки същества. Персоналът и затворниците допринесоха с голям ентусиазъм за подготовката на това музикално събитие, демонстрирайки как културата и красотата са мощни инструменти за промяна, способни да преконфигурират затвора."

Рикардо Мути, който е на 84 години, продължава се радва на голям успех както в Италия, така и по света. Той е носител на две награди "Грами" и всевъзможни други отличия за работата си, сред които наградата "Рацингер" за 2025 година.