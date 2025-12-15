Медия без
Режисьорът Роб Райнър е открит мъртъв - подозира се убийство

Заедно с него е намерена и жена му

Днес, 10:29
ЕПА/БГНЕС

Американският режисьор и актьор Роб Райнър и съпругата му Мишел са намерени мъртви в дома им в Лос Анджелис, предадоха осведомителните агенции, като цитираха представител на правоохранителните органи, запознат с разследването и пожелал анонимност.

Разследващите смятат, че смъртта на двете жертви е настъпила от прободни рани и са разпитали член на семейството.

От пожарната на Лос Анджелис съобщиха, че са се отзовали на сигнал за медицинска помощ малко след 15:30 ч. местно време и са намерили 78-годишен мъж и 68-годишна жена мъртви в къщата им в престижния район Брентуд в западната част на града, където живеят много знаменитости. Райнър навърши 78 години през март, припомня Асошиейтед прес.

Детективите от отдела за грабежи и убийства разследват "предполагаемо убийство" в дома на Райнър, съобщиа Майк Бланд от полицейското управление в Лос Анджелис. 

Роб Райнър дълго време е сред най-продуктивните режисьори в Холивуд и работата му включва едни от най-запомнящите се филми на 80-те и 90-те години, включително "Когато Хари срещна Сали", "Мизъри", "Доблестни мъже".

